"Спартак" Знарка снова обыграл СКА

Московский "Спартак" во второй раз за сезон нанес поражение питерскому СКА. Команда Олега Знарка в Санкт-Петербурге победила 3:2, прервав серию из трех поражений.

Олег Знарок против СКА - эта афиша привлекает не только специалистов, но и многочисленных болельщиков. Первая встреча в сезоне завершилась победой нового клуба бывшего тренера сборной России над старым в серии буллитов.

К этому матчу команды подошли с пятью подряд проигранными матчами на двоих. Москвичи уступили в трех встречах, питерцы - в двух.

Счет в матче открыл "Спартак". Отличился латвиец Мартиньш Карсумс. Закрепил успех недавно продливший контракт с клубом Анатолий Никонцев. Бывший спартаковец Ярослав Дыбленко в первом периоде огорчил свою бывшую команду, но на перерыв гости ушли ведя в счете 2:1.

Во втором периоде все тот же Никонцев сделал преимущество спартаковцев более комфортным. Сократить отставание хозяева смогли лишь за минуту до финальной сирены стараниями Сергея Плотникова.

Таким образом "Спартак" прервал свою серию из трех подряд поражений, а череда неудач СКА продолжается. В турнирной таблице команды разделяет всего 4 очка.