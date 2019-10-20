В Ленобласти в усадьбе известного художника нашли клад

В Гатчине при проведении работ по инженерному обследованию чердака художника-карикатуриста Павла Щеглова, специалисты нашли клад. В тайнике лежали личные вещи художника и документы, для определения их ценности назначена экспертиза, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Известно, что в тайнике находилась фамильная печатка с надписью "Щербов", конверт с документами и альбом с набросками. Сотрудники музея-усадьбы склоняются к мнению, что рисунки выполнены самим Щербовым в ранний период его творчества.

В конверте с документами нашелся загранпаспорт, государственные ценные бумаги, метрическая выписка.

Павел Щербов стал первым отечественным карикатуристом, работы которого выставлялись в России и на зарубежных выставках. Еще при жизни он получил известность. В конце XIX века художник построил усадьбу в Гатчине и переехал туда.

Сейчас сотрудники Музейного агентства Ленобласти направили письмо в Минкультуры России о передаче вещей из обнаруженного тайника в музейный фонд региона.