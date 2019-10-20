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20.10.2019 09:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти в усадьбе известного художника нашли клад

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Усадьба Павла Щербова в Гатчине. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области Усадьба Павла Щербова в Гатчине. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Усадьба Павла Щербова в Гатчине. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

В Гатчине при проведении работ по инженерному обследованию чердака художника-карикатуриста Павла Щеглова, специалисты нашли клад. В тайнике лежали личные вещи художника и документы, для определения их ценности назначена экспертиза, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Фото: IStock
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Известно, что в тайнике находилась фамильная печатка с надписью "Щербов", конверт с документами и альбом с набросками. Сотрудники музея-усадьбы склоняются к мнению, что рисунки выполнены самим Щербовым в ранний период его творчества.

В конверте с документами нашелся загранпаспорт, государственные ценные бумаги, метрическая выписка.

Павел Щербов стал первым отечественным карикатуристом, работы которого выставлялись в России и на зарубежных выставках. Еще при жизни он получил известность. В конце XIX века художник построил усадьбу в Гатчине и переехал туда.

Сейчас сотрудники Музейного агентства Ленобласти направили письмо в Минкультуры России о передаче вещей из обнаруженного тайника в музейный фонд региона.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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