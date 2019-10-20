В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

На юге Петербурга маршрутный автобус номер К-235 врезался в трамвай номер 60. Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточняют, что ДТП произошло на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников. При ударе маршрутка перевернулась.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что сейчас на месте работают несколько машин "скорой" и полиции.

Причины ДТП выясняются. По свидетельствам очевидцев, маршрутка ехала на запрещающий сигнал светофора.