В Санкт-Петербурге создается крупнейший в стране инновационный центр

Новости

ПБК ЦСКА обыграл польский клуб "Зелена-Гура" в гостях 21:34
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20:59
Росприроднадзор проверит все дамбы в России 20:44
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20:43
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая 20:31
В Барселоне протестующие несут мусор к представительству Испании 20:13
Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 19:57
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 19:35
В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада 19:15
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец 19:03
В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой 18:47
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии 18:45
Шойгу прибыл в КНР для участия в военном форуме 18:44
Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке 18:24
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян 18:00
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 17:47
Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля" 17:27
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском 17:10
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 20:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инновации в цифре

В Санкт-Петербурге создается крупнейший в стране инновационный центр
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 236(7994)
Международный опыт показывает, что основным драйвером развития рынка высоких технологий во многих странах является создание технопарков как основы инновационных центров.
ИТМО Хайпарк органично впишется в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и России. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк" ИТМО Хайпарк органично впишется в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и России. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"
ИТМО Хайпарк органично впишется в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и России. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"

Наличие развитой инфраструктуры упрощает поиск инвесторов, готовых открыть в регионе новые предприятия, стимулирует создание или расширение бизнеса местных производителей, способствуя возникновению кластеров. Многие российские регионы за последние годы добились хороших результатов в формировании производственной и инновационной инфраструктуры для размещения бизнеса, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор экономики.

Новый кампус для инновационной экономики

В Санкт-Петербурге создается инновационный центр ИТМО Хайпарк, включающий кампус Университета ИТМО. И его первую очередь (главный корпус университета, два из четырех корпусов общежития) планируют построить уже в 2021 году.

Реализация проекта ориентировочной стоимостью 41 миллиард рублей рассчитана на десять лет, о его старте два года назад на форуме "Открытые инновации" объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Распоряжение правительства РФ на этот счет появилось двумя днями раньше - 13 октября 2017-го. Так что середину октября официально можно считать днем рождения "ИТМО Хайпарка".

Фото: edcrunch.ru
В Москве стартовала конференция о цифровых инновациях в образовании

2017-й вообще можно назвать самым расцветом информационного (или цифрового) бума. Годом ранее, в 2016-м, Всемирный банк впервые полностью посвятил свой ежегодный Доклад о мировом развитии роли информационно-коммуникационных технологий в социально-экономическом развитии. Основная мысль исследования: страны, осуществляющие инвестиции в новые технологии более масштабными экономическими реформами, получают преимущества в виде ускорения экономического роста, увеличения числа рабочих мест и повышения качества услуг.

"ИТМО Хайпарк" объединит науку, образование и бизнес. Что полностью соответствует логике развития инновационной экономики в Российской Федерации.

Ядром проекта выступает один из сильнейших вузов страны с уже сложившейся экспертизой, образовательной и научной базой

В конце 2016-го президент Владимир Путин предложил запустить масштабную системную программу развития "цифровой экономики". Опираться в ее реализации следовало именно на отечественные компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны.

И буквально через полгода программа была разработана и утверждена. Основным результатом ее реализации должно стать создание как минимум десятка высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики.

Проект объединит науку, образование и бизнес, что соответствует духу инновационной экономики. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"

А залогом этого, безусловно, выступит тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки.

Переход к цифровой экономике вносит коррективы в требования к подготовке, компетенциям и уровню квалификации персонала компаний, что в свою очередь требует разработки новых подходов к обучению и совершенствования программ переподготовки кадров.

Научная и образовательная платформа

Университет ИТМО в нашей стране по праву считается одним из лидеров по созданию и развитию образовательных программ и программ научно-технологических исследований и разработок в рамках реализации "Цифровой экономики РФ", при этом он плотно взаимодействует с отечественными и иностранными компаниями цифрового сектора. Поэтому создание парка высоких технологий на базе этого вуза весьма логично.

В нашей стране уже работают два инновационных центра, по масштабу сопоставимых с "ИТМО Хайпарком" - это столичное "Сколково" и казанский "Иннополис". В отличие от центров, которые уже развиваются в Российской Федерации, ядром петербургского проекта выступает один из сильнейших вузов страны с уже сложившейся экспертизой, образовательной и научной базой.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости www.ria.ru
В Москве начал работу форум "Открытые инновации"

Университет ИТМО - не просто вуз с 120-летней историей, а семикратный чемпион мира по программированию, входящий в Проект 5-100, в ТОП-100 лучших IT-вузов мира и ТОП-250 лучших вузов мира по инженерным наукам, по версии международного предметного рейтинга Times Higher Education.

Плюс ко всему Санкт-Петербург обладает ключевой компонентой инновационной экономики знаний: значительными научными и образовательными ресурсами, сопоставимыми с Москвой, но если в столичном регионе порядка 5 крупных инновационных центров, то в Санкт-Петербурге крупного центра нет ни одного.

Проект "ИТМО Хайпарк" будет встроен в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и Российской Федерации: компаниям-резидентам предоставят льготы, приоритетными направлениями исследований будут ИТ, фотоника и квантовые технологии, науки о жизни и здоровье.

В инновационном центре будут созданы все условия для комфортной жизни, продуктивной работы и досуга. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"

Правительство региона делает ставку на научно-исследовательский потенциал своих вузов и научно-исследовательских организаций, ориентацию их деятельности на интересы промышленных и высокотехнологичных предприятий.

Кроме того, местоположение Северной Пальмиры имеет стратегическое значение (морской порт, аэропорт, крупный железнодорожный узел) и обеспечивает географическую доступность для сотрудничества с европейскими партнерами. Дислоцируется "ИТМО Хайпарк" в городе-спутнике Санкт-Петербурга - Южном, который благодаря проекту встает на рельсы инновационного развития.

От идеи до воплощения

Проект состоит из двух частей - новый кампус Университета ИТМО и инновационный центр "Хайпарк". Таким образом, инновационный цикл получит полное сопровождение: от идеи до воплощения. Вуз разместит в новом кампусе свои магистерские и аспирантские программы, технологическое оборудование лабораторий, которые ориентированы на прикладные инновационные разработки и их внедрение.

Инновационный центр будет включать национальный центр урбанистики и бизнес-инкубатор. На площадке будут размещены средние и крупные компании, задача которых "подхватывать" и внедрять новые технологии. Университет ИТМО помимо кадров будет поставлять различным предприятиям научно-технологические разработки, осуществляя их трансфер в производство и на рынок.

Старт проектов уже состоялся

На данном этапе развития "ИТМО Хайпарк" реализует собственные проекты: акселератор совместно с Технопарком Университета ИТМО, международный форум Highpark 2019 и лабораторию Highpark.lab для развития базовых технологических компетенций. Проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Фото: Аркадий Колыбалов
Нынешние школьники станут специалистами инновационной экономики

В инновационном центре выбрали три ключевых направления: urban (цифровой город), arctic (освоение территорий и экстремальных сред) и creative (креативные индустрии). Именно в этих направлениях команда работает со стратапами, корпорациями, отечественными и зарубежными партнерами.

Реализация проекта запланирована до 2027 года и суммарно потребует около 41 миллиарда рублей из трех источников. Большую часть предоставит федеральный бюджет (21,8 миллиарда рублей), городская казна выделяет 4,8 миллиарда, и 14,4 миллиарда рублей составят частные инвестиции.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения