В Санкт-Петербурге создается крупнейший в стране инновационный центр

Международный опыт показывает, что основным драйвером развития рынка высоких технологий во многих странах является создание технопарков как основы инновационных центров.

Наличие развитой инфраструктуры упрощает поиск инвесторов, готовых открыть в регионе новые предприятия, стимулирует создание или расширение бизнеса местных производителей, способствуя возникновению кластеров. Многие российские регионы за последние годы добились хороших результатов в формировании производственной и инновационной инфраструктуры для размещения бизнеса, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор экономики.

Новый кампус для инновационной экономики

В Санкт-Петербурге создается инновационный центр ИТМО Хайпарк, включающий кампус Университета ИТМО. И его первую очередь (главный корпус университета, два из четырех корпусов общежития) планируют построить уже в 2021 году.

Реализация проекта ориентировочной стоимостью 41 миллиард рублей рассчитана на десять лет, о его старте два года назад на форуме "Открытые инновации" объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Распоряжение правительства РФ на этот счет появилось двумя днями раньше - 13 октября 2017-го. Так что середину октября официально можно считать днем рождения "ИТМО Хайпарка".

2017-й вообще можно назвать самым расцветом информационного (или цифрового) бума. Годом ранее, в 2016-м, Всемирный банк впервые полностью посвятил свой ежегодный Доклад о мировом развитии роли информационно-коммуникационных технологий в социально-экономическом развитии. Основная мысль исследования: страны, осуществляющие инвестиции в новые технологии более масштабными экономическими реформами, получают преимущества в виде ускорения экономического роста, увеличения числа рабочих мест и повышения качества услуг.

"ИТМО Хайпарк" объединит науку, образование и бизнес. Что полностью соответствует логике развития инновационной экономики в Российской Федерации.

Ядром проекта выступает один из сильнейших вузов страны с уже сложившейся экспертизой, образовательной и научной базой

В конце 2016-го президент Владимир Путин предложил запустить масштабную системную программу развития "цифровой экономики". Опираться в ее реализации следовало именно на отечественные компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры страны.

И буквально через полгода программа была разработана и утверждена. Основным результатом ее реализации должно стать создание как минимум десятка высокотехнологичных предприятий, развивающих "сквозные" технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему "стартапов", исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики.

Проект объединит науку, образование и бизнес, что соответствует духу инновационной экономики. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"

А залогом этого, безусловно, выступит тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки.

Переход к цифровой экономике вносит коррективы в требования к подготовке, компетенциям и уровню квалификации персонала компаний, что в свою очередь требует разработки новых подходов к обучению и совершенствования программ переподготовки кадров.

Научная и образовательная платформа

Университет ИТМО в нашей стране по праву считается одним из лидеров по созданию и развитию образовательных программ и программ научно-технологических исследований и разработок в рамках реализации "Цифровой экономики РФ", при этом он плотно взаимодействует с отечественными и иностранными компаниями цифрового сектора. Поэтому создание парка высоких технологий на базе этого вуза весьма логично.

В нашей стране уже работают два инновационных центра, по масштабу сопоставимых с "ИТМО Хайпарком" - это столичное "Сколково" и казанский "Иннополис". В отличие от центров, которые уже развиваются в Российской Федерации, ядром петербургского проекта выступает один из сильнейших вузов страны с уже сложившейся экспертизой, образовательной и научной базой.

Университет ИТМО - не просто вуз с 120-летней историей, а семикратный чемпион мира по программированию, входящий в Проект 5-100, в ТОП-100 лучших IT-вузов мира и ТОП-250 лучших вузов мира по инженерным наукам, по версии международного предметного рейтинга Times Higher Education.

Плюс ко всему Санкт-Петербург обладает ключевой компонентой инновационной экономики знаний: значительными научными и образовательными ресурсами, сопоставимыми с Москвой, но если в столичном регионе порядка 5 крупных инновационных центров, то в Санкт-Петербурге крупного центра нет ни одного.

Проект "ИТМО Хайпарк" будет встроен в инновационную экосистему Санкт-Петербурга и Российской Федерации: компаниям-резидентам предоставят льготы, приоритетными направлениями исследований будут ИТ, фотоника и квантовые технологии, науки о жизни и здоровье.

В инновационном центре будут созданы все условия для комфортной жизни, продуктивной работы и досуга. Фото: Пресс-служба "ИТМО Хайпарк"

Правительство региона делает ставку на научно-исследовательский потенциал своих вузов и научно-исследовательских организаций, ориентацию их деятельности на интересы промышленных и высокотехнологичных предприятий.

Кроме того, местоположение Северной Пальмиры имеет стратегическое значение (морской порт, аэропорт, крупный железнодорожный узел) и обеспечивает географическую доступность для сотрудничества с европейскими партнерами. Дислоцируется "ИТМО Хайпарк" в городе-спутнике Санкт-Петербурга - Южном, который благодаря проекту встает на рельсы инновационного развития.

От идеи до воплощения

Проект состоит из двух частей - новый кампус Университета ИТМО и инновационный центр "Хайпарк". Таким образом, инновационный цикл получит полное сопровождение: от идеи до воплощения. Вуз разместит в новом кампусе свои магистерские и аспирантские программы, технологическое оборудование лабораторий, которые ориентированы на прикладные инновационные разработки и их внедрение.

Инновационный центр будет включать национальный центр урбанистики и бизнес-инкубатор. На площадке будут размещены средние и крупные компании, задача которых "подхватывать" и внедрять новые технологии. Университет ИТМО помимо кадров будет поставлять различным предприятиям научно-технологические разработки, осуществляя их трансфер в производство и на рынок.

Старт проектов уже состоялся

На данном этапе развития "ИТМО Хайпарк" реализует собственные проекты: акселератор совместно с Технопарком Университета ИТМО, международный форум Highpark 2019 и лабораторию Highpark.lab для развития базовых технологических компетенций. Проект реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В инновационном центре выбрали три ключевых направления: urban (цифровой город), arctic (освоение территорий и экстремальных сред) и creative (креативные индустрии). Именно в этих направлениях команда работает со стратапами, корпорациями, отечественными и зарубежными партнерами.

Реализация проекта запланирована до 2027 года и суммарно потребует около 41 миллиарда рублей из трех источников. Большую часть предоставит федеральный бюджет (21,8 миллиарда рублей), городская казна выделяет 4,8 миллиарда, и 14,4 миллиарда рублей составят частные инвестиции.