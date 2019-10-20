В СПбГАСУ прошла международная конференция по композитным материалам

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете прошла II Международная конференция "Композиционные материалы и конструкции в современном строительстве" FIBROMIX-2019. Более сотни специалистов со всей России и из стран СНГ в течение трех дней обсуждали наиболее актуальные вопросы в области создания и применения композиционных материалов.

То, что конференцию проводит именно СПбГАСУ, вполне закономерно.

- Научные исследования в области строительных материалов являются традиционным направлением деятельности СПбГАСУ. В 1900 году профессор Виктор Владимирович Эвальд основал в университете лабораторию механических испытаний строительных материалов и конструкций. В том же году была создана кафедра "Строительные материалы". В наши дни эстафету подхватила кафедра технологии строительных материалов и технологии, приумножающая опыт предыдущих поколений. Композитные материалы - современный, востребованный на рынке продукт, который находится в центре внимания ученых СПбГАСУ. Мы готовы внести свой вклад в совершенствование и развитие этого продукта, поделиться своими наработками, обсудить актуальные вопросы, - подчеркнул ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов.

По сути, с композитными материалами сталкивался каждый. Самый известный композит в строительстве - это бетон. Но технологии совершенствуются, и сейчас появляются все новые материалы. Так, в бетон все чаще добавляют волокна. На данный момент на строительном рынке представлен целый класс фибробетонов, дисперсно армированных волокнами. Эти бетоны интересны тем, что при их применении реже возникают трещины, сами конструкции получаются более прочными, что создает дополнительный простор для архитектурной мысли. Фактически создание инновационных материалов является одним из факторов, которые позволят существенно повысить качество строительства при реализации нацпроекта "Доступное и комфортное жилье".

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

На конференции специалисты делились данными о свойствах конкретных материалов и опыте их применения. Также обсуждались довольно узкие, но принципиально важные вопросы, связанные с нормативной базой.

Например, Сергей Антонов, руководитель ИЦ "Прозаск", поделился результатами исследований, которые подтверждают: при применении полимерной микрофибры повышается огнестойкость железобетонных конструкций, что имеет принципиальное значение при строительстве многоквартирных домов.

Андрей Кулапин, руководитель технического департамента "Хенкель Баутехник", рассказал об опыте использования текстиль-бетона при ремонте панельных многоэтажек в Москве. Инновационные материалы, по словам эксперта, способны значительно повысить энергоэффективность зданий, продлить срок их жизни. И в ближайшее время новые технологии будут использованы и при капремонте жилых домов в Петербурге.

Петербургские исследователи поделились на конференции результатами изысканий по применению 3D-технологий при реставрации элементов архитектурного декора.

Вениамин Норин, кандидат технических наук, доцент СПбГАСУ, отметил, что в перспективе 3D-печать сможет существенно повысить качество реставрации. Сейчас в Петербурге, да и во многих городах страны, при реставрации сталкиваются с проблемой кадров. Реставраторы, способные восстановить лепнину, - это штучные специалисты, обладающие как талантом и художественным вкусом, так и целым набором компетенций.

Естественно, их кропотливая работа стоит дорого. И зачастую происходят ситуации, когда элементы объектов, не обладающие охранным статусом, восстанавливают рядовые рабочие, которые и рады бы сделать хорошо, но не могут и не умеют.

Выходом может стать использование 3D-печати. Сейчас над созданием строительных смесей, которые могли бы использовать 3D-принтеры, работают сотрудники научной школы "Наноструктурное модифицирование и дисперсное армирование строительных изделий и конструкций" при кафедре технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ. Научная школа состоит из 15 человек. Сфера их интересов не ограничивается только 3D-печатью. Так, силами сотрудников научной школы разработаны наномодифицированные бетонные смеси, которые использовались при строительстве завода "Тойота" в Шушарах, применялись при создании железобетонных пилонов КАД и ЗСД.

- Вопросы композитных материалов очень глобальные, можно даже сказать, философские. Мы живем в мире композитов, к ним можно отнести любой материал, получающийся при смешивании разных компонентов. Сейчас благодаря научным разработкам человечество получило возможность создавать вещества с необходимыми свойствами. И очень важно, что у специалистов в рамках конференции появилась возможность поделиться опытом и проконсультироваться с коллегами, - отметил заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ Юрий Пухаренко.