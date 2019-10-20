Два российских парка получили международную премию

Парк краснодарского предпринимателя наградили премией International Large Urban Parks Awards.

Наряду с казанским парком "Лебяжье" он стал лучшим в номинации Eurasian Park Awards. Церемонии награждения состоялась накануне в Казани в рамках всемирного конгресса World Urban Parks 2019. Премия присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

"Парк в Краснодаре - один из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия. А в рамках создания казанского парка "Лебяжье" возродили озеро, исчезнувшее более 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России", - цитирует ТАСС помощника президента Татарстана Наталью Фишман-Бекмамбетову.

Золотым призером премии Urban Parks Awards стал знаменитый парк Bosque de Chapultepec в Мексике. Серебро досталось новозеландскому парку Shakespear Regional Park. Бронзовую премию разделили два парка - Queen"s Park в Новой Зеландии и Penang City Park в Малайзии.

Международный конгресс World Urban Parks 2019 проходит в Казани с 18 по 20 октября при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй в 2018 году в Австралии. В 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана.