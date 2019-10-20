В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту

В Евпатории полицейские задержали угонщика автомобиля, который пытался скрыться от патруля, протащив сотрудника ППС по асфальту. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Виновником происшествия стал 31-летний безработный житель Сакского района. Вечером в субботу, 19 октября, он угнал в своем поселке автомобиль Audi-80, владелец которого оставил ключ в замке зажигания.

Через 40 минут автопатруль полиции остановил угнанное авто в Евпатории. Один из полицейских подошел машине и попросил водителя выйти, но тот отказался. Тогда страж порядка открыл дверь, чтобы забрать ключи зажигания, но в этот момент угонщик нажал на газ.

- Проехав около 10-12 метров, машина столкнулась с электроопорой и остановилась. Прапорщика полиции отбросило на асфальт. В результате он получил телесные повреждения, - рассказали в МВД.

Второй полицейский задержал нарушителя. Проверка установила, что в момент ТДП он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина имеет судимость и нигде не работает.

В ОМВД России по Евпатории решается вопрос о возбуждении уголовного дела.