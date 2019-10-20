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20.10.2019 15:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму в ДТП сгорел пассажир BMW

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В результате автокатастрофы в Красноперекопском районе Крыма погиб пассажир легковушки, водитель попал в больницу с сильными ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Фото: Пресс-служба ГКУ РК "Крым-Спас"
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"

ДТП произошло сегодня около трех часов ночи в у села Воинка.

- 19-летний водитель автомобиля BMW по неустановленной причине выехал на "встречку", а затем за пределы проезжей части, где врезался в барьерное ограждение, после чего машина загорелась, - рассказали в ведомстве.

Пассажир, ехавший на переднем сиденье, не смог выбраться из горящего авто и погиб на месте. Его личность пока не установлена. Водитель успел покинуть салон, но получил сильные ожоги. Сейчас он находится в реанимации Красноперекопской горбольницы.

Фото: Григорий Назаров
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В МВД уточнили, что согласно базе ГИБДД, 19-летний парень получил водительские права чуть более года назад. В 2019 году его уже пять раз привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он  управлял неисправным автомобилем, а также ездил за рулем без документов.

В полиции проводят проверку по факту инцидента.

Тем временем

Сегодня ночью также произошло смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма на трассе «Таврида».  Как сообщили в МВД по РК, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mersedes Vito. Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи. В машине он был один. В микроавтобусе получили травмы пятеро взрослых, включая водителя, а также один ребенок. Их отвезли в Центральную районную больницу поселка Ленино. Уже установлено, что предполагаемый виновник аварии не имел водительских прав.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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