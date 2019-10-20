В Сочи при изготовлении петард погиб мужчина, ранены трое детей

Это страшное ЧП произошло в воскресенье в частном доме в селе Каштаны Адлерского района Сочи. Как сообщает "ИНТЕРФАКС-ЮГ", по предварительным данным, при изготовлении самодельных петард произошел взрыв, во время которого мужчина погиб, а трое малолетних детей получили ранения.

Сначала прошла информация о взрыве в помещении газового баллона. Однако собеседник агентства в правоохранительных структурах сообщил, что "газовый баллон на месте ЧП не обнаружен. Известно, что погибший мужчина изготавливал петарды для предстоящего Нового года. По одной из версий, именно это и стало причиной взрыва".

Как выяснилось, погибший - мужчина 1983 года рождения, его трое детей - 2010, 2013 и 2014 годов рождения - госпитализированы в городские больницы. "В настоящий момент с ними работают врачи и психологи".