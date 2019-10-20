В Уральском федеральном округе реализуется сразу восемь пилотных проектов "Умных городов": помимо столиц субъектов, в проект попали совсем небольшие монопоселения - Сатка, Полевской, Новоуральск. Все проекты находятся на разных ступенях внедрения.

Да и потребности разные. К примеру, Челябинску и Екатеринбургу, задыхающимся в пробках, остро необходима интеллектуальная транспортная сеть - до 2024 года она будет выстроена, обещает представитель федерального оператора проекта Олег Извеков. Такая сеть состоит из "умных" светофоров, которые меняют режим работы в зависимости от плотности трафика, а также видеокамер на остановках для обеспечения безопасности пассажиров. В Тюмени уже действует платформа "Транспорт 72", позволяющая отслеживать перемещение каждого автобуса и планировать свой маршрут. За год благодаря ноу-хау пробег у муниципалов сократился на 12 процентов.

Жителям Челябинска и Каменска-Уральского совсем недавно стали доступны "умные парковки". Специальное мобильное приложение разработано уральскими специалистами: благодаря сверточным нейронным сетям картинка с уличной камеры в нем трансформируется в карту. Водитель видит на экране зеленые квадратики - это свободные места. Сервис совмещен с голосовым помощником Алисой, которая сообщает, с какой конкретно стороны можно оставить "железного коня", и прокладывает туда короткий путь.

Пожалуй, самым продвинутым на сегодня в УрФО является город Сатка (Челябинская область). Здесь внедрен уже целый комплекс сервисов: интеллектуальное видеонаблюдение, "умный домофон", "умное освещение", "цифровой учет коммунальных ресурсов". К примеру, жителям "умной" пятиэтажки не надо каждый месяц передавать показания счетчиков - данные собираются автоматически и поступают в единый диспетчерский центр. Это позволяет людям экономить (за год их коммунальные платежи снизились на 15-20 процентов), а управляющим компаниям - своевременно реагировать на нетипичный расход ресурсов.

Внедрение "умных" технологий - не только мощный фактор развития экономики городов, но и инструмент привлечения квалифицированных кадров

В сквере Славы, где любят гулять саткинцы, работает система видеонаблюдения, которая реагирует на нетрадиционное поведение прохожих и направляет сигнал диспетчеру. Техника способна распознавать лица и считать количество людей на видео. Ее планируют усовершенствовать: сообщения об угрозе правопорядку будут поступать напрямую полицейским.

Еще одним экспериментальным полигоном стала школа N 4. В прошлом году здесь установили градиентное освещение - мощность ламп регулируется автоматически в зависимости от сезона и яркости солнечного света за окном, а в ближайшее время запустят биометрическую систему идентификации: ученики, учителя и родители будут заходить в здание по отпечатку пальца.

Цифровые сервисы меняют жизнь горожан в лучшую сторону. Например, только на оплате энергоресурсов можно сэкономить до 30 процентов

Собирать мусор саткинцы в этом году тоже будут по-умному: 19 баков на двух площадках оборудовали специальными датчиками. Они передают информацию о заполняемости контейнеров региональному оператору ТКО, управляющей компании и администрации города. По словам первого заместителя главы Сатки Павла Баранова, датчики показывают периметр загрузки, за счет этого у регоператора есть понимание, заполнена площадка или нет, нужно ли корректировать график вывоза отходов. В 2019-2020 годах аналогичные контейнеры появятся в Свердловской области: в Полевском и Каменске-Уральском.

Одно из последних нововведений в Сатке - "умный" пешеходный переход. Датчики спрятаны на столбе рядом с "зеброй", а в 50 метрах от нее находится информационное табло "Осторожно, пешеходы!" Когда человек переходит дорогу, табло ярко мигает водителям. Особенно актуально это ночью и в тумане.

Программа "Умного города" в Сатке рассчитана до 2023 года. За это время предполагается развернуть на базе единой платформы 20 решений.

"Внедрение "умных" технологий - это не только мощный фактор развития экономики городов, но и инструмент притяжения квалифицированных кадров. Наш опыт показывает, как цифровые сервисы могут изменить жизнь к лучшему. Так, на оплате энергоресурсов можно сэкономить до 30 процентов, на расходах на уличное освещение - до 60. Кроме того, снижается уровень преступности и аварийности, а пропускная способность дорог увеличивается до 50 процентов", - комментирует Сергей Гусев, директор уральского филиала телеком-компании.