В Екатеринбурге во время земляных работ погибли коммунальщики

Два человека погибли в Екатеринбурге при проведении земляных работ. Инцидент произошел вечером в субботу в микрорайоне Академический. На пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья на коммунальщиков обрушился грунт.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Чтобы извлечь тела погибших из-под завала, понадобилось спецоборудование. В работах были задействованы 11 человек и две единицы техники.

Следственный комитет уже начал проверку, в ходе которой сотрудники СК вместе с представителями полиции и МЧС выяснят все обстоятельства произошедшего.