Россия потихоньку слезает с сырьевой иглы

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ подготовил исследование о международной торговле технологиями, которые характеризуют позиции России на мировых рынках, отражают масштабы и степень ее участия в глобальных цепочках создания стоимости.

Так, объемы российского экспорта и импорта технологий в 2001-2018 годах выросли в 5,8 и 7,7 раза, достигнув в прошлом году 1,4 и 3,1 миллиарда долларов. Суммарный оборот технологий в России за это время увеличился семь раз.

Как отмечают авторы исследования - завотделом исследований интеллектуальной собственности и трансфера технологий Галина Сагиева и научный сотрудник отдел количественного моделирования Максим Коцемир - по сравнению с 2017 годом поступления от экспорта технологий выросли на 19 процентов при одновременном снижении выплат по импорту на 7,3 процента. Это несколько сократило разрыв между экспортом и импортом, однако не изменило пассивного характера сальдо.

В объемах технологического экспорта и импорта России в прошлом году доминировали инжиниринговые услуги (соответственно 51,4 и 45,9 процента). Удельный вес поступлений от экспорта объектов промышленной собственности составил лишь 2,4 процента.

Тем временем в структуре выплат по импорту их доля превысила треть. Суммарный удельный вес платежей по патентам на изобретения, селекционные достижения, полезные модели и патентные лицензии минимален: соответственно 1,3 процента по экспорту и 9,1 - по импорту.

Вплоть до 2013 года, уверены авторы, российский технологический экспорт был ориентирован преимущественно на рынки развивающихся государств. Сначала доля стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в структуре экспорта технологий изменялась незначительно и находилась на уровне 40 процентов. Однако начиная с 2013 года этот показатель увеличился до 71 процента. После резкого снижения в 2015 году (37,5 процента) рост возобновился, и уже в 2018-м удельный вес стран ОЭСР в российском экспорте составил почти 60 процентов. И сейчас государства ОЭСР по-прежнему являются крупнейшими партнерами России по импорту технологий: их доля в прошлом году достигла 81,1 процента в общем объеме выплат.

Наибольшие объемы валютных поступлений в страну от экспорта технологий приходились на США (224,3 миллиона долларов), Германию (141,9) и Швейцарию (91 миллион). Доля СНГ составила 9,6 процента. В числе государств Содружества заметно выделялись Беларусь и Казахстан (соответственно 68,5 и 23,7 миллиона долларов), довольно активно приобретавшие российские технологии. Среди стран Азиатского региона Галина Сагиева и Максим Коцемир отмечают Китай и Индию, на долю которых пришлось соответственно 90,8 и 52,3 миллиона долларов.

При этом авторы считают, что в целом торговля технологиями и услугами технологического характера РФ на мировом рынке не достигла солидных масштабов. В последних рейтингах ОЭСР (за 2015 год) по объемам трансакций Россия занимала место лишь в третьем десятке, располагаясь по экспорту между Тайванем (1,1 миллиарда долларов) и Португалией (1,8 миллиарда), а по импорту между Португалией (1,7 миллиарда) и Чехией (2,4 миллиарда долларов).

Нефтегазовая зависимость российской экономики в последние годы, действительно, серьезно снизилась, но утверждать, что мы садимся на "инновационную иглу", преждевременно, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. "Сфера науки обладает существенным потенциалом, который, к сожалению, пока не реализован в экономическом обороте. Компетенции наших ученых не конверсируются в продукты, услуги, технологии, необходимые реальному сектору, в том числе экспортно ориентированному. А мировая практика показывает, что именно предприниматели и бизнес-структуры играют ключевую роль в реализации стратегий инновационного развития своих государств, в разработке и внедрении инноваций", - подчеркнул глава ТПП РФ.

Как следует из аналитического доклада "Глобальный индекс инноваций" (Global Innovation Index), по итогам 2018 года Россия заняла лишь 46-е место в общем рейтинге. А по направлению "Финансирование бизнесом результатов интеллектуальной деятельности" - и вовсе 59-е. Из России экспортируется менее 0,5 процента от общего объема высокотехнологичной продукции мира, при этом доля высокотехнологичного импорта превышает 60 процентов. Основу российского высокотехнологичного экспорта формирует энергетическое оборудование: ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы для АЭС, реактивные и турбореактивные двигатели, газовые турбины.

К положительным моментам развития высоких технологий можно отнести то, что Российская Федерация находится в тридцатке лидеров по уровню школьного и университетского образования, вложениям в науку и технику, числу людей, занятых умственным трудом, уровню развития IT-сектора и числу патентов.

Предприниматели, создавая новые фирмы, повышают уровень конкуренции, вынуждая крупные компании также увеличивать инвестиции в технологические инновации. А снижение инвестиционных рисков подталкивает владельцев высокотехнологичного бизнеса к расширению деятельности, обновлению оборудования. "Все это ведет к повышению доли высокотехнологичного сектора в экономике и повышению уровня ее инновационного развития, - подчеркнул Сергей Катырин. - Но без увеличения доступности финансирования значимых результатов в развитии высокотехнологичной сферы не достичь".