Российский фигурист завоевал бронзу на Skate Americа

Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место на первом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию.

По итогам короткой программы Алиев показал второй результат, что оставляло россиянину хорошие шансы на медаль. Ведь пока Алиев на взрослых этапах серии Гран-при ни разу не попадал в призеры.

Алиев вполне мог остаться вторым, но во время произвольной программы допустил ошибки в двух прыжках. В сумме за две программы россиянин получил 253,55 балла. В итоге в борьбе за второе место Алиев совсем немного уступил американцу Джейсону Брауну, набравшему 255,09 балла.

Победителем же стал американец Натан Чен - 299,09 балла, который так и не встретил более-менее серьезного сопротивления.

Второй российский участник соревнований Роман Савосин по итогам Skate America стал 12-м, набрав 182,16 балла.