Сергей Шойгу провел День военной приемки

В Минобороны под руководством главы ведомства Сергея Шойгу состоялся Единый день приемки военной продукции. Вот как министр объяснил смысл регулярного проведения таких мероприятий. По его словам, они нужны для того, чтобы "предприятия работали планомерно, ровно и уверенно сдавали нам военную продукцию. Чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

Понятно, что новый и модернизированный арсенал отправляют в войска постоянно и по заранее утвержденным графикам. Но армейскому командованию важно подводить промежуточные итоги исполнения гособоронзаказа и проинформировать налогоплательщиков, как и на что военные тратят их деньги.

Что же получили наша армия и флот в нынешнем году? Перечень большой, поэтому остановимся на наиболее важных поставках. По словам Шойгу, с начала года промышленность передала Вооруженным силам 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и 21 радиолокационную станцию в различных модификациях. В боевой состав ВМФ России вошли малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Также была отремонтирована атомная подлодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч".

Если говорить об общем списке - в нем более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Это и инженерные машины, военные автомобили, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы, многое другое.

Приоритетом для минобороны оставалась и ведомственная стройка. В первую очередь в интересах сил ядерного сдерживания, а также размещения современного оружия и техники. Шойгу подчеркнул, что "новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности". По его словам, военное строительство идет с опережением графика, что позволит до конца декабря ввести в строй 3751 здание и сооружение. "Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования", - заявил министр.

Параллельно с этими задачами Минобороны выполняло поручение главы государства: были построены Президентское кадетское училище в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.

Сейчас в России создается целая сеть современных военных арсеналов для хранения оружия и боеприпасов. Эту амбициозную программу генералы планируют завершить в будущем году. Ввод таких объектов в строй, по оценке Шойгу, будет способствовать кардинальному повышению безопасности содержания и эксплуатации оружия и боеприпасов. А самое главное - увеличит сроки их хранения, что серьезным образом снизит финансовую нагрузку на бюджет.