Сергей Шойгу провел День военной приемки

Понятно, что новый и модернизированный арсенал отправляют в войска постоянно и по заранее утвержденным графикам. Но армейскому командованию важно подводить промежуточные итоги исполнения гособоронзаказа и проинформировать налогоплательщиков, как и на что военные тратят их деньги.
Что же получили наша армия и флот в нынешнем году? Перечень большой, поэтому остановимся на наиболее важных поставках. По словам Шойгу, с начала года промышленность передала Вооруженным силам 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и 21 радиолокационную станцию в различных модификациях. В боевой состав ВМФ России вошли малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Также была отремонтирована атомная подлодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч".
Если говорить об общем списке - в нем более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Это и инженерные машины, военные автомобили, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы, многое другое.
Приоритетом для минобороны оставалась и ведомственная стройка. В первую очередь в интересах сил ядерного сдерживания, а также размещения современного оружия и техники. Шойгу подчеркнул, что "новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности". По его словам, военное строительство идет с опережением графика, что позволит до конца декабря ввести в строй 3751 здание и сооружение. "Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования", - заявил министр.
Параллельно с этими задачами Минобороны выполняло поручение главы государства: были построены Президентское кадетское училище в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.
Сейчас в России создается целая сеть современных военных арсеналов для хранения оружия и боеприпасов. Эту амбициозную программу генералы планируют завершить в будущем году. Ввод таких объектов в строй, по оценке Шойгу, будет способствовать кардинальному повышению безопасности содержания и эксплуатации оружия и боеприпасов. А самое главное - увеличит сроки их хранения, что серьезным образом снизит финансовую нагрузку на бюджет.