Сергей Шойгу провел День военной приемки

Новости

Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 19:57
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 19:35
В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада 19:15
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец 19:03
В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой 18:47
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии 18:45
Шойгу прибыл в КНР для участия в военном форуме 18:44
Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке 18:24
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян 18:00
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 17:47
Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля" 17:27
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском 17:10
Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
В Крыму пассажир иномарки погиб в ДТП 15:45
В Алтайском крае снегопад оставил жилой район без света 15:23
Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт" 15:08
В Красноярском крае допрошены подозреваемые в гибели старателей 15:08
Hummer возродят в виде электромобиля 15:00
Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 19:45
Рубрика: Власть

Привет, оружие

Сергей Шойгу провел День военной приемки
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
В Минобороны под руководством главы ведомства Сергея Шойгу состоялся Единый день приемки военной продукции. Вот как министр объяснил смысл регулярного проведения таких мероприятий. По его словам, они нужны для того, чтобы "предприятия работали планомерно, ровно и уверенно сдавали нам военную продукцию. Чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

Понятно, что новый и модернизированный арсенал отправляют в войска постоянно и по заранее утвержденным графикам. Но армейскому командованию важно подводить промежуточные итоги исполнения гособоронзаказа и проинформировать налогоплательщиков, как и на что военные тратят их деньги.

Что же получили наша армия и флот в нынешнем году? Перечень большой, поэтому остановимся на наиболее важных поставках. По словам Шойгу, с начала года промышленность передала Вооруженным силам 16 самолетов и 35 вертолетов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и 21 радиолокационную станцию в различных модификациях. В боевой состав ВМФ России вошли малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Также была отремонтирована атомная подлодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч".

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
Сергей Шойгу: Новое оружие поступает в войска с опережением графика

Если говорить об общем списке - в нем более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Это и инженерные машины, военные автомобили, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы, многое другое.

Приоритетом для минобороны оставалась и ведомственная стройка. В первую очередь в интересах сил ядерного сдерживания, а также размещения современного оружия и техники. Шойгу подчеркнул, что "новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности". По его словам, военное строительство идет с опережением графика, что позволит до конца декабря ввести в строй 3751 здание и сооружение. "Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования", - заявил министр.

Параллельно с этими задачами Минобороны выполняло поручение главы государства: были построены Президентское кадетское училище в Кемерове и филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге.

Сейчас в России создается целая сеть современных военных арсеналов для хранения оружия и боеприпасов. Эту амбициозную программу генералы планируют завершить в будущем году. Ввод таких объектов в строй, по оценке Шойгу, будет способствовать кардинальному повышению безопасности содержания и эксплуатации оружия и боеприпасов. А самое главное - увеличит сроки их хранения, что серьезным образом снизит финансовую нагрузку на бюджет.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения