"Шагаем по великому пути": Весна реформ

Декабрьской ночью 1978 года 18 крестьянских семей из деревни Сяоган заключили тайное соглашение. Его текст звучал так: "Мы разделили земли нашей коммуны на семейные участки. Главы семей подтверждают это своей подписью и отпечатком пальца. Если у нас получится, каждое домохозяйство обязуется платить продналог в соответствии с установленной годовой нормой и не просить больше деньги и зерно у страны. В случае неудачи мы готовы сесть в тюрьму и принять смерть в качестве наказания. Остальные члены коммуны обязуются взять на себя содержание наших детей до достижения ими 18 лет.

Тогда эти крестьяне и думать не могли, что их инициатива положит начало реформе, которая изменит судьбы миллионов китайских аграриев.

Деревня Сяоган уезда Фэнъян провинции Аньхой была печально известна в стране. После сдачи зерна государству в качестве продналога остатков урожая не хватало даже на пропитание крестьян - приходилось прибегать к обратному выкупу зерна в заготовительных пунктах. Единственным источником финансовых средств была государственная материальная помощь. Производство опиралось на кредиты.

Система семейного подряда, которую предложили сами крестьяне, позволяла отдавать то, что положено государству, приберечь часть урожая для коммуны, а излишки - оставить себе.

Основа сельской реформы - земля. Система имущественного права на землю в Китае осуществляется на основе социалистической общественной собственности, которая представлена в двух формах - государственной и коллективной. Подрядная система ответственности - по сути, система ответственности за производство, возникшая на этой основе.

Она пробудила энтузиазм крестьян, придала жизненных сил селу, подтолкнула развитие производства и привела к глубоким изменениям в облике сельской местности.

В политике открытости Китая внешнему миру в то время также был сделан важный прорыв.

Начиная с 1979 года, предприятия стали появляться в деревнях как грибы после дождя.

В 1987 году стоимость продукции поселково-волостных компаний по всей стране составила 50,4 процента от общего объема производства на селе, впервые превысив валовую продукцию сельского хозяйства. Это свидетельствовало об исторических изменениях в экономике села.

Без аграрного сектора жизнь в деревне не может быть стабильной, а без промышленности - не может быть богатой. Поселково-волостные предприятия вслед за подрядной системой ответственности стали ещё одним великим творением китайского крестьянства. Они подстегнули не только реформы в селах, но и в городах.

20 июля 1979 года в районе Шэкоу города Шэньчжэнь раздались оглушительные взрывы хлопушек.Так стартовал крупномасштабный проект по строительству торгового порта.

"Шэньчжэньская скорость", при которой за два с половиной дня строили целый этаж здания, стала расхожим выражением. Лозунг "время-деньги, эффективность-жизнь" распространился по всей стране. Он наводил людей на размышления и побуждал смело двигаться вперёд. Как сказал Дэн Сяопин: "Проводя модернизацию, мы должны исходить из реалий Китая, сочетать всеобщую истину марксизма с действительностью нашей страны, идти собственным путём и строить социализм с китайской спецификой - таков главный вывод, сделанный нами на основе обобщения большого исторического опыта".