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20.10.2019 09:29
Рубрика: Спорт

Щербакова выиграла Skate America

Текст: Максим Домчев
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла первый в сезоне Гран-при по фигурному катанию, расправившись с конкурентками в произвольной программе. Елизавета Туктамышева стала третьей.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

После короткой программы, в которой россиянки провалились, показав четвертый и пятый результат, в общую победу Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой верилось с трудом. Однако 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе показала высший класс, выиграв у всех с огромным преимуществом.

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Уже в самом начале программы юная россиянка чисто выполнила два четверных прыжка. Она откатала свою программу почти идеально, получив за нее 160,16 балла. В сумме оценки россиянки составили 227,76 балла.

После такого проката соперницы не смогли прийти в себя. Лидер после короткой программы американка Брэди Теннел выглядела не столь убедительной, и судьи по сумме двух программ поставили ей 216,14 балла.

Сумела попасть на пьедестал и Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы была лишь пятой. Ее выступление судьи оценили в 205,97 балла.

Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде 25-27 октября.

Спорт Фигурное катание
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