Щербакова выиграла Skate America

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла первый в сезоне Гран-при по фигурному катанию, расправившись с конкурентками в произвольной программе. Елизавета Туктамышева стала третьей.

После короткой программы, в которой россиянки провалились, показав четвертый и пятый результат, в общую победу Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой верилось с трудом. Однако 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе показала высший класс, выиграв у всех с огромным преимуществом.

Уже в самом начале программы юная россиянка чисто выполнила два четверных прыжка. Она откатала свою программу почти идеально, получив за нее 160,16 балла. В сумме оценки россиянки составили 227,76 балла.

После такого проката соперницы не смогли прийти в себя. Лидер после короткой программы американка Брэди Теннел выглядела не столь убедительной, и судьи по сумме двух программ поставили ей 216,14 балла.

Сумела попасть на пьедестал и Елизавета Туктамышева, которая после короткой программы была лишь пятой. Ее выступление судьи оценили в 205,97 балла.

Следующий этап Гран-при пройдет в Канаде 25-27 октября.