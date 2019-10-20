Шойгу прибыл в КНР для участия в военном форуме

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где в понедельник выступит на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская.

Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня.

В форуме примут участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств.