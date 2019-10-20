Социологи заявили о резком сокращении числа верующих христиан в США

Американская социологическая компания Pew Research опубликовала результаты нового опроса общественного мнения, согласно которому доля христианского населения США стремительно падает, а атеистов растет.

По полученным социологическим данным, за последние 10 лет количество взрослых американцев, называющих себя последователями христианской религии, сократилось на 12 процентов. При этом число безбожников и религиозно-нейтральных людей выросло с 17 процентов в 2009 году до 26 процентов в 2019-ом.

Примечательно, что выявленная социологами тенденция касается обеих ведущих христианских конфессий в США - протестантизма и католицизма. Так, количество американцев, идентифицирующих себя в качестве протестантов, с 2009 года сократилось на 8 процентов, а протестантов - на 3 процента.

Несмотря на то, что на текущий момент около 65 процентов жителей США все еще называют себя христианами, зафиксированные в американском обществе процессы знаменуют существенное изменение "религиозного ландшафта" в стране.

"Тенденция очевидна - Соединенные Штаты последовательно становится менее христианскими и менее религиозно приверженными", отмечается в докладе Pew Research.