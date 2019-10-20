"Спартак" Олега Знарка снова победил в Петербурге

Новости

Полицейские задержали почти 1500 протестующих в Чили 00:21
Эрдоган озвучил условия возобновления операции Турции в Сирии 20.10.2019
В Сочи при изготовлении петард погиб мужчина, ранены трое детей 20.10.2019
МЮ и "Ливерпуль" сыграли вничью в Манчестере 20.10.2019
Видео: Дженнифер Лоуренс тайно вышла замуж 20.10.2019
Die Welt: Путин побеждает без войны 20.10.2019
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью 20.10.2019
Патриарх Кирилл: РПЦ необходима для раскрытия потенциала народа 20.10.2019
ПБК ЦСКА обыграл польский клуб "Зелена-Гура" в гостях 20.10.2019
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein 20.10.2019
Росприроднадзор проверит все дамбы в России 20.10.2019
Леди Гага, которую фанат уронил со сцены, выложила рентгеновский снимок 20.10.2019
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая 20.10.2019
В Барселоне протестующие несут мусор к представительству Испании 20.10.2019
Назван актер, который сыграет Загадочника в новом "Бэтмене" 20.10.2019
Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва" 20.10.2019
В Волгограде задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы детcада 20.10.2019
В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец 20.10.2019
В Крыму заложили памятный знак на месте встречи Николая II с женой 20.10.2019
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии 20.10.2019
Шойгу прибыл в КНР для участия в военном форуме 20.10.2019
Сколько автоконцерны зарабатывают на российском рынке 20.10.2019
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян 20.10.2019
Появилось новое фото перенесшей "пластику" 77-летней Веры Алентовой 20.10.2019
Павлюченкова не смогла выиграть титул на "ВТБ Кубок Кремля" 20.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 23:09
Рубрика: Спорт

Обижает "бывших"

"Спартак" Олега Знарка снова победил в Петербурге
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 236(7994)
Центральный матч игрового дня в Континентальной хоккейной лиге состоялся в Санкт-Петербурге, куда в гости к СКА приехал столичный "Спартак". Москвичи обыграли армейцев с Невы со счетом 3:2 в основное время.

Отношения между клубами и их болельщиками давно уже принципиальные, а после того, как "красно-белых" возглавил Олег Знарок, афиша стала еще более привлекательной. Билеты на игру против тренера, с которым СКА недавно брал Кубок Гагарина, разобрали подчистую.

Фото: VTB LEAGUE.
"Химки" продолжили серию побед в регулярном сезоне Единой лиги

Спартаковцы уже в дебюте создали комфортный задел благодаря шайбам Карсумса и Никонцева. СКА в формате "четыре на четыре" незадолго до конца стартового периода один гол отыграл - отличился Дыбленко. Но сразу же после перерыва капитан "Спартака" Никонцев вновь увеличил преимущество гостей. Дальше москвичи играли строго от обороны, и у армейцев никак не получалось эти защитные редуты взломать. Заменив в концовке вратаря на шестого полевого, СКА усилиями Плотникова все-таки забил. Но довести дело до овертайма не получилось - 3:2 в пользу гостей. Напомним, что ранее спартаковцы уже побеждали СКА на выезде - тогда команда Олега Знарка добилась успеха в овертайме.

- Счастлив, что провел два года здесь, с этими ребятами. Но это мне не помогает. Сейчас мы играем в разных коллективах, они играют за себя и своего тренера, - сказал рулевой "Спартака" Олег Знарок.

Результаты других матчей выходных: "Металлург" - "Авангард" - 3:0, "Барыс" - "Витязь" - 3:2 (ОТ), "Динамо" Р - "Нефтехимик" - 1:2, "Адмирал" - "Северсталь" - 5:3, "Куньлунь" - "Динамо" Мск - 1:2, "Салават Юлаев" - "Ак Барс" - 3:1, ЦСКА - "Трактор" - 3:0, "Йокерит" - "Торпедо" - 3:4 (ОТ).

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы "Барыс" Спортивные организации Хоккейные клубы "Витязь" Спортивные организации Хоккейные клубы "Нефтехимик" Спортивные организации Хоккейные клубы "Салават Юлаев"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
СК показал допрос подозреваемых в гибели рабочих под Красноярском
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Рублев выиграл "ВТБ Кубок Кремля" в свой день рождения