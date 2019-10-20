"Спартак" Олега Знарка снова победил в Петербурге

Центральный матч игрового дня в Континентальной хоккейной лиге состоялся в Санкт-Петербурге, куда в гости к СКА приехал столичный "Спартак". Москвичи обыграли армейцев с Невы со счетом 3:2 в основное время.

Отношения между клубами и их болельщиками давно уже принципиальные, а после того, как "красно-белых" возглавил Олег Знарок, афиша стала еще более привлекательной. Билеты на игру против тренера, с которым СКА недавно брал Кубок Гагарина, разобрали подчистую.

Спартаковцы уже в дебюте создали комфортный задел благодаря шайбам Карсумса и Никонцева. СКА в формате "четыре на четыре" незадолго до конца стартового периода один гол отыграл - отличился Дыбленко. Но сразу же после перерыва капитан "Спартака" Никонцев вновь увеличил преимущество гостей. Дальше москвичи играли строго от обороны, и у армейцев никак не получалось эти защитные редуты взломать. Заменив в концовке вратаря на шестого полевого, СКА усилиями Плотникова все-таки забил. Но довести дело до овертайма не получилось - 3:2 в пользу гостей. Напомним, что ранее спартаковцы уже побеждали СКА на выезде - тогда команда Олега Знарка добилась успеха в овертайме.

- Счастлив, что провел два года здесь, с этими ребятами. Но это мне не помогает. Сейчас мы играем в разных коллективах, они играют за себя и своего тренера, - сказал рулевой "Спартака" Олег Знарок.

Результаты других матчей выходных: "Металлург" - "Авангард" - 3:0, "Барыс" - "Витязь" - 3:2 (ОТ), "Динамо" Р - "Нефтехимик" - 1:2, "Адмирал" - "Северсталь" - 5:3, "Куньлунь" - "Динамо" Мск - 1:2, "Салават Юлаев" - "Ак Барс" - 3:1, ЦСКА - "Трактор" - 3:0, "Йокерит" - "Торпедо" - 3:4 (ОТ).