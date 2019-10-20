США выторговали курдам передышку

Не успел побывавший в минувший четверг с визитом в Турции вице-президент США Майк Пенс отрапортовать о согласии Анкары установить режим "перемирия" на сирийско-турецкой границе, как в воскресенье боевые действия в этом регионе САР разгорелись с новой силой.

Договоренность между Вашингтоном, запоздало стремящимся защитить своих союзников-курдов от полного разгрома турецкой армией, и Анкарой, решительно "вычищающей" в рамках операции "Источник мира" курдские военизированные формирования из создаваемой "зоны безопасности", предусматривала прекращение огня на 120 часов.

Предполагалось, что за эти пять дней курдские отряды самообороны, рассматриваемые Турцией в качестве террористических структур, должны были отступить примерно на 30 километров в южном направлении, оставив свои поселения и такие крупные города, как Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, на милость турецкой армии. Впрочем, по данным американских СМИ со ссылкой на источники в правительстве США, протурецкие силы сразу же нарушили режим перемирия и мешают отступ­лению курдов в глубь Сирии. Со своей стороны, курды обвинили Турцию в сознательном подрыве соглашения с Вашингтоном и потребовали от американцев создания "гуманитарных коридоров" для выхода из зоны боевых действий. На этом фоне официальная Анкара вообще заявляет, что никакого режима "перемирия" нет и в помине, а речь идет лишь о "паузе" в боевых действиях.