Степанова и Букин выиграли, но стали вторыми на Гран-при в США

Российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, несмотря на победу в произвольном танце, все же стали вторыми на Skate America.

В соревнованиях танцевальных пар практически все решилось в первый день, когда в ритм-танце россияне Степанова и Букин проиграли американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью почти три балла. По признанию российских спортсменов, они уступили слишком много, а также согласились, что нужно работать над своей программой.

На следующий день Степанова и Букин показали свое лучшее катание. Их произвольный танец оказался лучшим, что и отметили судьи. Он поставили россиянам наивысший балл - 124,66, при этом сделав все возможное, чтобы Хаббелл и Данахью, откатавшие свой номер куда хуже, все же сохранили первое место.

По сумме двух программ Степанова и Букин набрали 206,57 балла, а их соперники Хаббелл и Донохью - 209,55. Третий результат показали канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен - 197,53.

Помимо этого на турнире выступали еще две пары из России. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми - 181,82, а Софья Шевченко и Игорь Еременко показали восьмой результат - 167,148.