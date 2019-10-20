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20.10.2019 21:41
Рубрика: Экономика

Рынок созрел для модульных решений

Амбициозные задачи не выполнить без внедрения инноваций
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 236(7994)
В мае 2019 года в Подмосковье открылся первый в международной группе КНАУФ завод модульных систем.
Производственные линии завода компании в Красногорске максимально автоматизированы. Фото: Ирина Фурсова Производственные линии завода компании в Красногорске максимально автоматизированы. Фото: Ирина Фурсова
Производственные линии завода компании в Красногорске максимально автоматизированы. Фото: Ирина Фурсова

Предприятие способно производить в год до 100 тысяч квадратных метров prefab-панелей или готовые модули для строительства зданий различного назначения. В компании считают, что легкие модульные системы, собираемые в заводских условиях, - это будущее строительства во всем мире. Почему это так и почему наша страна стала первой, где компания запустила свой "модульный" проект, "РГ" рассказал член правления группы КНАУФ СНГ Торстен Шуберт.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Весной "Российская газета" писала о запуске производства модульных систем на производственной площадке компании в Красногорске, а в КНАУФ тогда подчеркивали, что занимаются проектом модульного строительства как минимум с 2015 года. Можно ли уже говорить о первых результатах, есть ли отклик со стороны рынка?

Торстен Шуберт: Интерес со стороны заказчиков и застройщиков колоссальный, что неудивительно, если учесть, что модульное строительство решает застарелые проблемы традиционных строительных технологий. Возведение зданий из изготовленных на заводе систем и модулей - дело менее рискованное. Рынок сейчас уже достаточно зрелый, его участники избавились от клише, сопровождавших модульное домостроение, вроде ассоциаций со скучной однотипной архитектурой, применения только в малоэтажной застройке и так далее. Из prefab-элементов в разных странах мира построены оригинальные авторские архитектурные объекты, небоскреб, на фасаде которого нет ни одного одинакового окна.

Торстен Шуберт: Модульные конструкции обеспечивают баланс цены и качества жилья. Фото: Пресс-служба компании КНАУФ

С момента запуска завода мы провели несколько открытых и множество частных презентаций: совместно с международным гостиничным оператором Accor и российской компанией "Бенефит груп" представили модуль полностью укомплектованного гостиничного номера по стандартам сети ibis, вместе с кемеровской компанией "Мера" открыли модульную гостиницу в ОЭЗ "Ступино Квадрат", презентовали модуль оборудованной сантехнической кабины, созданной в сотрудничестве с "Модультехстроем".

Для частного заказчика на сайте компании "Новый дом" (дочерней организации КНАУФ в России), размещены типовые проекты индивидуальных домов, есть список компаний, авторизованных к работе с системами КНАУФ для модульного домостроения. Стоимость квадратного метра в таком доме соответствует нашим предварительным расчетам - около 40 тысяч рублей. Многие хотели бы видеть и более низкую цену, но можете мне поверить, это очень выгодно, учитывая качество и эксплуатационные характеристики, которые получают за эти деньги.

Производство полностью загружено, разрабатываются планы создания разномасштабных производств в регионах страны и за границей.

Уже есть филиалы "Нового дома" за рубежом?

Торстен Шуберт: Не забывайте, что проект пока носит экспериментальный характер. Не с точки зрения строительной технологии, а построения бизнес-процессов и формирования рыночного предложения. Тем не менее специалисты из Красногорска уже ездили с консультациями в Узбекистан, где также создано производство систем для модульного строительства КНАУФ. В Узбекистане строительная отрасль довольно динамично растет в последние годы. В России же перед строителями и производителями строительных материалов стоят амбициозные задачи, которые, уверен, не решить без применения инновационных технологий. И в частности, модульного строительства.

В какой степени эта технология российская, насколько она зависит от поставок из-за рубежа?

Торстен Шуберт: КНАУФ - крупная международная компания, поэтому о принадлежности самой технологии какой-то одной стране говорить трудно, это синтез знаний и опыта, накопленных за долгое время в разных странах и регионах. Но материалы и комплектующие - российские. Базовым требованием к поставщикам оборудования для сборки модулей - отопительных систем, электрики и т.д. - было наличие собственного производства в стране. Все наши поставщики - российские компании и крупные международные бренды, владеющие здесь производственными мощностями.

Есть ли особенности предложения для России?

Фото: РИА Новости
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Торстен Шуберт: Наверное, они заключаются в том, что здесь нужно строить много нового жилья и нежилых объектов. В Европе и в частности в Германии стоит задача устранить дефицит жилья без застройки новых участков земли. Хорошим решением при этом может стать ремонт и реновация существующих зданий с надстройкой нескольких этажей. Воздействие, которое надстройка будет оказывать на фундамент и несущие конструкции здания, имеет при этом критически важное значение, здесь легкие системы сухого строительства практически незаменимы, а готовые фабричные панели станут идеальным решением. Не только потому, что монтировать их быстро и просто, но и потому что их свойства, как степень огнестойкости или звукоизоляционные характеристики, испытаны и подтверждены сертификатами. Они уже не изменятся на стройплощадке из-за возможного нарушения технологии сборки, потому что панели уже были собраны на заводе в идеальных условиях.

Разве нет применения таким системам у нас?

Торстен Шуберт: Решение может быть востребовано не только в западноевропейских странах. В Беларуси КНАУФ в сотрудничестве с местными архитекторами разработал проект реконструкции пятиэтажных зданий с надстройкой двух этажей, в России также уже имеются примеры реконструированных объектов.

Экономика Отрасли Промышленность
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