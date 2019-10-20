Трамп назвал Клинтон невменяемой и признался в любви к России

"Хиллари сошла с ума!" - столь лаконичное и красноречивое определение выдал президент США Дональд Трамп, который, как известно, не привык стесняться в выражениях. Так на своей страничке в Twitter он прокомментировал высказывания экс-госсекретаря и своей соперницы на прошлых президентских выборах в адрес конгрессмена Тулси Габбард, которая собирается выдвигаться на высший государственный пост от Демпартии в 2020 году.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

По мнению госпожи Клинтон, Москва якобы собирается поддержать 38-летнюю демократку Габбард, заседающую в палате представителей от округа Гавайи, в качестве альтернативной силы, чтобы та смогла оттянуть голоса у "либерального кандидата", обеспечив в этой многоходовой игре, рисующейся в воображении Клинтон, очередную победу Трампа. Сама Габбард, в 2016 году поддерживавшая Берни Сандерса и в итоге отдавшая свой голос за Клинтон, не раз выступала с антимилитаристскими заявлениями.

Досталось от Клинтон и экс-кандидату от "зеленых" Джилл Стайн, которую Хиллари записала в "русские агенты". Как известно, Трамп уже называл Клинтон и "лгуньей вселенского масштаба", и "самым коррумпированным кандидатом", и даже "дьяволицей". Так что его "Hillary"s gone Crazy!" еще, можно, сказать, невинная реплика. Он напомнил, что и его называли "большим любителем России". "Вообще-то я люблю русских людей. Я всех людей люблю", - уточнил хозяин Белого дома.