Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида). "Из-за безумной и бессмысленной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем данный вариант", - заметил хозяин Белого дома, добавив, что уже начались поиски нового места.

Очередной саммит Группы семи (G7) состоится в июне следующего года. Трамп, как он сам выразился, хотел сделать что-то очень хорошее для страны, предложив иностранным гостям разместиться в отличном месте.

"Это большой, огромный отель, расположенный рядом с международным аэропортом. Каждая делегация имела бы свое здание на 50-70 номеров. Это намного лучше, чем другие варианты", - заявлял политик.

Но благие намерения нынешнего президента США были пресечены на корню.

Несколько влиятельных конгрессменов тут же выступили с инициативой на законодательном уровне запретить финансирование саммита на курорте, принадлежащем Трампу.