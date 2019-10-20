Новости

Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре 14:40
Лоза проанализировал американские фильмы про нашествия инопланетян 19.10.2019
Тарантино отказался перемонтировать свой фильм из-за китайской цензуры 19.10.2019
Фото: Екатерина Гордон попала в автокатастрофу перед днем рождения 19.10.2019
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь 19.10.2019

Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт"

Новости
    20.10.2019, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"Пришли как-то русский, еврей и армянин к Маргарите с ремонтом помочь. Но тут сюрпризом приехал американец. И не просто приехал, а с предложением жениться. И не просто американец, а афроамериканец", - так звучат первые строфы синопсиса отечественной кинокомедии "Новогодний ремонт". Где из дальнейшего описания следует, что "русский депутат, учитель-еврей и армянин-владелец ресторана - все четко решают: Маргариту в США отпускать нельзя!". И пусть это будет не просто, "но русские ведь просто так не сдаются".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски"

Трейлер произведения доступен на YouTube и содержит "шутки юмора", за которые кинематографистов более капиталистических стран уже линчевали бы в социальных сетях.

Режиссер - Артур Пинхасов ("Ёлки новые"), автор сценария - он же, плюс небезызвестный мастер литературного слова Эдуард Тополь. Названные и сопродюсеры.

В ролях: Зоя Бербер ("Реальные пацаны"), Сергей Комаров ("Молодежка"), Артем Осипов ("Сын отца народов"), Вадим Галыгин, Ирина Розанова и Исмаил Коне ("Очень русский детектив").

Премьера - 7 ноября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли 18.10.2019
СМИ: актрису Наталию Белохвостикову перевели из реанимации 18.10.2019
Актриса Бочкарева заявила, что "кокаиновый скандал" делает ее сильнее 18.10.2019
Дэвид Духовны снимется в ремейке культового "Колдовства" 18.10.2019
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Пойманную с кокаином актрису Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч 18.10.2019
Фото: Лобода отметила 37-летие с фронтменом Rammstein Линдеманном 18.10.2019
Вышел трейлер фильма "Вдова" - "Ведьмы из Блэр" по-русски" 17.10.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix Italia
У "Ведьмака" появился новый тизер 18.10.2019
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 17.10.2019
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 17.10.2019
⧣ комедия
Фото: facebook.com/ stefanie.bobrick
Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи 17.10.2019
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 16.10.2019
Вышел трейлер ремейка "Леди и Бродяги" с настоящими собаками 16.10.2019