Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт"

"Пришли как-то русский, еврей и армянин к Маргарите с ремонтом помочь. Но тут сюрпризом приехал американец. И не просто приехал, а с предложением жениться. И не просто американец, а афроамериканец", - так звучат первые строфы синопсиса отечественной кинокомедии "Новогодний ремонт". Где из дальнейшего описания следует, что "русский депутат, учитель-еврей и армянин-владелец ресторана - все четко решают: Маргариту в США отпускать нельзя!". И пусть это будет не просто, "но русские ведь просто так не сдаются".

Трейлер произведения доступен на YouTube и содержит "шутки юмора", за которые кинематографистов более капиталистических стран уже линчевали бы в социальных сетях.

Режиссер - Артур Пинхасов ("Ёлки новые"), автор сценария - он же, плюс небезызвестный мастер литературного слова Эдуард Тополь. Названные и сопродюсеры.

В ролях: Зоя Бербер ("Реальные пацаны"), Сергей Комаров ("Молодежка"), Артем Осипов ("Сын отца народов"), Вадим Галыгин, Ирина Розанова и Исмаил Коне ("Очень русский детектив").

Премьера - 7 ноября.