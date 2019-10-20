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20.10.2019 08:05
Рубрика: Спорт

Турнир по ММА в Сочи завершился массовой дракой

Текст: Максим Домчев
В Сочи в субботу состоялся крупный турнир по ММА Fight Nights Global 95.

В главном поединке вечера встречались россиянин Али Багаутинов и представитель Казахстана Жалгас Жумагулов. Багаутинов - известный боец, выступавший ранее в UFC и даже проводивший бой за титул чемпиона организации.

Видео: Бойцы ММА устроили драку во время дуэли взглядов

Поединок против казахского бойца для россиянина сложился не слишком успешно. Два из трех судей признали, что россиянин уступил. Для Багаутинова это поражение стало седьмым в карьере.

После окончания боя что-то не поделили представители обоих бойцов, и началась потасовка, сообщает Sport24.

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