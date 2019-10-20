У Запада "двойные стандарты" по вопросам беспорядков в Сянгане и Каталонии

Новости

Вышел трейлер "Чужака" по Стивену Кингу 16:58
Когтеточку эрмитажного кота Ахилла продали на аукционе в Петербурге 16:44
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового "Терминатора" 16:20
В Евпатории пьяный автоугонщик протащил полицейского по асфальту 16:05
Песков рассказал про подход Путина к внешней политике 16:01
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии 15:57
Ford покинул Россию. Какие авто со скидками можно "зацепить" у дилеров? 15:52
В Крыму в ДТП сгорел пассажир BMW 15:45
В Алтайском крае снегопад оставил жилой район без света 15:23
Трейлер: расистский юмор в российской комедии "Новогодний ремонт" 15:08
В Красноярском крае допрошены подозреваемые в гибели старателей 15:08
Hummer возродят в виде электромобиля 15:00
Британское правительство запускает план "Овсянка" на случай жесткого Brexit 14:51
В матче "Оренбург" - "Крылья Советов" показали три красных карточки 14:44
Адвокат: Актера Дмитрия Марьянова убили в реабилитационном центре 14:40
При пожаре в Новосибирске погибли четыре человека 14:37
Путин отметил успехи в дорожном строительстве 14:12
В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы 14:03
Культ предка. Почему Land Rover Discovery Sport заставит забыть Freelander 14:00
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии 13:51
Видео: КамАЗ сумел выбраться из жуткой топи 13:50
Диетологи перечислили продукты, которые "никогда нельзя есть" 13:25
Социологи заявили о резком сокращении числа верующих христиан в США 13:19
Лавров рассказал, когда и почему ему бывало стыдно 13:12
Мужчина упал на рельсы в московском метро 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как можно использовать старые мобильные устройства
Как можно использовать старые мобильные устройства
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Почему йоги редко болеют и что они для этого делают
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну
20.10.2019 16:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

У Запада "двойные стандарты" по вопросам беспорядков в Сянгане и Каталонии

На днях в испанской Каталонии прошли масштабные протесты, подобные сянганским. Митингующие блокировали аэропорт и автотрассы, громили магазины, занимались поджигательством в разных частях города, вступали в столкновения с полицейскими. Как пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", раздавались заявления о "втором Сянгане".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако в Британии и США к происходящему там относятся совсем по-другому, чем к китайской ситуации. В Лондоне и Вашингтоне призвали испанское правительство принять решительные действия по ликвидации беспорядков, тогда как сянганские протесты там называют "демократическим движением". Налицо двойные стандарты: так называемая "свобода и демократия" обеспечивает лишь их собственные интересы, являясь лишь политической махинацией. Вице-президент и госсекретарь США встречались с организаторами протестов в Сянгане. Министр иностранных дел Британии по телефону прямо давил на главу региональной администрации, грубо вмешавшись во внутренние дела Китая. Однако теперь на протесты в Каталонии, копирующие события в Сянгане, западные страны реагируют с осуждением, о "демократическом движении" здесь речи не идёт.

"Другое лицо" показали и некоторые западные СМИ. Шотландский конгрессмен Гэвин Ньюлэндс потребовал от одного из ведущих британских информационных агентств разъяснений о том, почему оно не освещало беспорядки в Каталонии. Позже упомянутое агентство опубликовало сообщение об этом инциденте, но показало совершенно иной подход по сравнению с рассказами о хаосе в Сянгане - там осудили участников беспорядков в Каталонии и назвали действия полиции защитой.

Одно из немецких СМИ, поддерживающее антикитайские выступления в Сянгане, призвало испанские власти принять решительные действия, полностью отбросив фиговый листок европейской "демократии".

Очевидно, что, используя во внешней политике двойные стандарты, отдельные западные страны, в особенности США и Британия, грубо вмешиваются в дела других стран в целях служения собственным интересам. Однако факты показывают, что данная политика не только не поможет западным странам, но и повредит им.

Помимо хаоса в Каталонии, защитники окружающей среды из экологического движения "Восстание вымирающих" начали 7 октября в Лондоне общемировую акцию протеста, которая распространилась на два десятка городов по всему миру. Как полагают аналитики, насильственные методы, применяемые защитниками окружающей среды в Лондоне, ничем не отличаются от действий участников беспорядков в Сянгане.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про подход Путина к внешней политике
В Красноярском крае найден один из шести пропавших при прорыве дамбы
Лавров рассказал о "разводках" в дипломатии
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Под Ярославлем задержан подозреваемый в убийстве пятерых детей