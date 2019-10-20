Однако в Британии и США к происходящему там относятся совсем по-другому, чем к китайской ситуации. В Лондоне и Вашингтоне призвали испанское правительство принять решительные действия по ликвидации беспорядков, тогда как сянганские протесты там называют "демократическим движением". Налицо двойные стандарты: так называемая "свобода и демократия" обеспечивает лишь их собственные интересы, являясь лишь политической махинацией. Вице-президент и госсекретарь США встречались с организаторами протестов в Сянгане. Министр иностранных дел Британии по телефону прямо давил на главу региональной администрации, грубо вмешавшись во внутренние дела Китая. Однако теперь на протесты в Каталонии, копирующие события в Сянгане, западные страны реагируют с осуждением, о "демократическом движении" здесь речи не идёт.

"Другое лицо" показали и некоторые западные СМИ. Шотландский конгрессмен Гэвин Ньюлэндс потребовал от одного из ведущих британских информационных агентств разъяснений о том, почему оно не освещало беспорядки в Каталонии. Позже упомянутое агентство опубликовало сообщение об этом инциденте, но показало совершенно иной подход по сравнению с рассказами о хаосе в Сянгане - там осудили участников беспорядков в Каталонии и назвали действия полиции защитой.

Одно из немецких СМИ, поддерживающее антикитайские выступления в Сянгане, призвало испанские власти принять решительные действия, полностью отбросив фиговый листок европейской "демократии".

Очевидно, что, используя во внешней политике двойные стандарты, отдельные западные страны, в особенности США и Британия, грубо вмешиваются в дела других стран в целях служения собственным интересам. Однако факты показывают, что данная политика не только не поможет западным странам, но и повредит им.

Помимо хаоса в Каталонии, защитники окружающей среды из экологического движения "Восстание вымирающих" начали 7 октября в Лондоне общемировую акцию протеста, которая распространилась на два десятка городов по всему миру. Как полагают аналитики, насильственные методы, применяемые защитниками окружающей среды в Лондоне, ничем не отличаются от действий участников беспорядков в Сянгане.