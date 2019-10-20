В Барселоне радикалы сорвали попытку перевести протесты в мирное русло

Вечером 19 октября протестующие барселонцы предприняли попытку провести мирный митинг.

В 18 часов сразу в двух местах в центре Барселоны, у Триумфальной арки и на площади Уркианон, где вчера было настоящее сражение полиции и радикалов на фоне горящих баррикад, стали собираться мирные сторонники отделения Каталонии от Испании.

Если в предыдущие дни большинство на митингах составляла молодежь, то на Уркианон вечером в субботу пришло много людей среднего и старшего возраста. Вероятно, каталонцы осознали, что если отдать борьбу за свободу в руки студентов и школьников, то это до добра не доведет.

Собравшиеся сразу заявили, что они за мирное решение проблемы, и встали живой цепью между полицией и предвкушающими новую схватку радикалами в черном. Один из радикалов все же умудрился бросить в полицейских бутылку, но собравшиеся дружно закричали "Нет!!!" и прогнали экстремиста.

Таким образом, забрезжила надежда на переход противостояния каталонцев и Мадрида в мирную фазу. Манифестанты скандировали сепаратистские лозунги и высказывали недовольство промадридской прессой, которая, по их словам, перевирает события в Каталонии, выставляя протестующих в плохом свете.

Митинг шел прекрасно. Над площадью Уркианон плыл дым марихуаны, практически легализованной в Испании, пакистанцы торговали баночным пивом, лавируя между людьми. Полиция перегораживала путь протестующим к главному региональному управлению Национальной полиции Испании. Барселонцы испытывают к этому месту давнюю неприязнь - во времена Франко там был социально-политический департамент полиции, отлавливавший инакомыслящих. В предыдущие дни протестов здание уже несколько раз пытались атаковать, поэтому проход к нему перегорожен несколькими рядами загородок, а у входа постоянно стоят автоматчики.

Несмотря на противостояние, полицейские были напряжены значительно меньше, чем днем ранее, и даже улыбались из-под забрал шлемов.

Хотелось верить, что протесты пошли на спад, и, может быть, Барселоне и Мадриду действительно удастся наладить какой-то диалог, хотя премьер-министр Испании Педро Санчес сегодня в очередной раз отказался вести какие-либо дискуссии о независимости Каталонии. Напомним, на 11 ноября назначены парламентские выборы, и сейчас для Мадрида явно не время поощрять центробежные тенденции, учитывая определенные сложности в этом плане с басками и галисийцами.

Но радикалы оказались верны себе. Испанские СМИ, кстати, сообщают, что среди них около пятисот анархистов с большим опытом уличных боев, на которые они ездят, как другие - на концерты. Сначала любители стычек с полицией просто ходили среди манифестантов, о чем-то шептались и перемигивались. А потом все же умудрились накалить обстановку, тихо собрав баррикаду на одной из прилегающих улиц и подпалив ее.

Полиция через мегафоны заявила, что намерена разогнать мирных протестующих. Смысл был такой: мол, вы сами отвечайте за своих уродов, а если вы не в состоянии этого сделать, то не требуйте сочувствия.

После угрозы полиции прошел примерно час, в течение которого толпа манифестантов значительно поредела. И в это время активисты устроили и подожгли еще одну баррикаду, что стало сигналом для полиции к наступлению. Впрочем, силовики повели себя достаточно гуманно, как бы не проклинала их каталонская общественность. Они не стали разгонять мирных демонстрантов, а зашли с другой стороны площади, чтобы ударить по радикалам. Те начали бросать в полицейских камни и бутылки, полиция отвечала пенными пулями. Мирные манифестанты (их к тому времени осталось на площади человек двести из шести тысяч) запели гимн Каталонии. А что им еще оставалось?

Так сторонники активных действий сорвали попытку примирения сторон и перехода к мирной фазе протестов.