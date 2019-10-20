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20.10.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Текст: Ольга Игнатова
Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что центр страны оказался в теплой зоне антициклона, куда идет заток воздуха с юга, юго-востока и юго-запада. "Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет", - уточнил синоптик.
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Из-за этого до вторника погода в центре европейской части России будет превышать октябрьскую норму на 7-8 градусов. Затем немного понизится. Но в целом, по расчетам, и следующая неделя в центре, в том числе и в столичном регионе, будет не по-осеннему теплой с дневными температурами плюс 11-16 градусов. И никаких затяжных осенних дождей!

"А ночи-то какие теплые - 6-10 выше нуля, это вполне майские значения, - подчеркивает Роман Вильфанд. - Такая погода во второй половине октября не только греет тело, но и согревает душу, ведь мы все так хотим тепла!"

Фото: iStock
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Синоптик отмечает, что высокие устойчивые антициклоны характерны для лета, но никак не для осени, тем более ее середины, когда уже не за горами зима. "Но в последнее время мы все чаще ощущаем повторяемость редких событий. Вспомните прошлую осень в Москве. Она была еще более теплой, чем нынешняя. До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры. Люди в октябре ходили в легкой одежде. Конечно же, я это связываю с процессами глобального потепления климата", - добавил синоптик.

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