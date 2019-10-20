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20.10.2019 20:13
Рубрика: Спорт

Первые победы на играх в Китае

В КНР стартовали самые масштабные в истории Всемирные военные игры
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(7994)
Российские военные спортсмены принесли первые золотые медали в копилку нашей сборной на VII Всемирных военных играх в Китае. В этих международных соревнованиях принимают участие более 9300 военных из 109 стран, что является рекордом за всю историю их проведения.

В китайском Ухане, ставшем столицей военных игр, начались первые соревновательные дни. Российскую армию здесь представляют 257 спортсменов, которые выступают в 23 дисциплинах. Наши ребята решили сразу взять "быка за рога" и со старта состязаний принялись "ковать" для России медали различной пробы. Сражались за них не за страх, а за совесть.

Боксер Артур Бетербиев стал чемпионом мира по двум версиям

Первое золото принес велосипедист Антон Воробьев. Он выиграл мужскую индивидуальную гонку с раздельным стартом, оставив позади себя австрийца Патрика Гампера и француза Джереми Кабота. Поддержали "почин" армейские фехтовальщики. Рапирист Тимур Сафин выиграл золото, победив в финале француза Максима Поти. Бронзу также выиграл наш спортсмен Алексей Черемисинов. Еще одно серебро в копилку принесли российские стрелки, занявшие второе место в стрельбе из пистолета. Поддерживала спортсменов делегация Вооруженных сил РФ во главе с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

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