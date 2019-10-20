В матче "Оренбург" - "Крылья Советов" показали три красных карточки

В матче 13-го тура РПЛ "Оренбург" дома уступил "Крыльям Советов". Матч ознаменовался потасовкой, а также тремя красными карточками.

В первом матче воскресной программы 13-го тура РПЛ в Оренбурге местный клуб встречался с самарскими "Крыльями Советов". Матч, прошедший на стадионе "Газовик", завершился минимальной победой гостей - 1:0. Победу самарцам принес точный удар румынского легионера Паула Антона на 18-й минуте.

В концовке встречи на поле произошла массовая стычка, наиболее активным в которой был Александр Анюков. Арбитр Василий Казарцев удалил его с поля. Также по красной карточке получили оба главных тренера команд - Владимира Федотова у хозяев и Миодрага Божовича у гостей.

Лучшим игроком встречи был признан вратарь самарцев Сергей Рыжиков, отыгравшись на ноль уже 129-й матч в карьере.

Благодаря победе "Крылья Советов" поднялись на шестое место в турнирной таблице с 17-ю набранными очками. "Оренбург" с 14-ю очками располагается на 12-й позиции.