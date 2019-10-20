В Прикамье литовцев наказали за благоустройство кладбища

Пермские чиновники оштрафовали пятерых граждан Литвы, вздумавших навести порядок на могилах своих земляков, похороненных в Кудымкарском районе края. Каждый из них должен заплатить по 20 тысяч рублей.

Постановления о необходимости погасить штраф пришли в Литву на этой неделе. Ситуация столь необычная и выходящая за рамки человечности, что наказанные уже обратились в посольство Литвы в России, чтобы дипломаты помогли в ней разобраться.

В этом году житель Вильнюса Генюс Балюкявичус предложил своим знакомым съездить в Пермский край. Дело в том, что он сам там родился, мама у него ссыльная полячка, а отец коми-пермяк. Один из его друзей Станисловас Улинскас - родом из Якутии, куда его родителей сослали после войны. И они с приятелями решили побывать в родных для Балюкявичуса местах и навести порядок на кладбище лесного поселка Галяшор, где похоронены 99 ссыльнопоселенцев. К ним присоединились волонтеры из общества "Мемориал", и в августе экспедиция прибыла на север Прикамья.

- Я заранее направил главе Кудымкарского района Валерию Климову письмо о том, что мы собираемся приехать, и просил оказать помощь транспортом, - рассказал глава пермского краевого отделения "Мемориала" Роберт Латыпов. - Но получил отказ, что удивительно, так как в других районах Прикамья нам всегда идут навстречу.

В Пермском крае литовцы зарегистрировались в поселке Велва-База у друга детства Балюкявичуса Леонида Ладанова. Самого поселка Галяшор, где когда-то жили ссыльные, уже нет, и вся территория, которую он занимал, относится к землям лесного фонда.

Когда экспедиция прибыла на место, ее участники разбили лагерь и стали обихаживать польско-литовское кладбище.

- Мы убирали с могил упавшие деревья, - говорит Латыпов. - Починили оградку, кое-где поставили новые кресты.

Кстати, здесь же, в Галяшоре, уже два года стоит памятный знак с фамилиями тех, кто умер, находясь в ссылке. Из-за этого в свое время разразился скандал - кое-кто из местных жителей негодовал, что так сохраняется память о литовцах, воевавших на стороне фашистов. Однако все, чьи имена занесены на стелу, реабилитированы в должном порядке, и никаких претензий к ним нет.

Тем не менее через несколько дней в лагерь прибыли правоохранители. Они стали опрашивать и литовцев, и волонтеров из "Мемориала", чем те занимаются. А в итоге составили документ, в котором указали, что при осмотре земель лесного фонда, то бишь кладбища, они нашли выкорчеванные пни и две срубленные елки. Кроме того, в акт попала восстановленная кладбищенская ограда, новые железные и старые деревянные кресты на могилах, и сам лагерь с костром и бытовыми отходами.

Эти "нарушения" и стали причиной того, что наведение порядка на кладбище обернулось аж двумя уголовными делами и административными протоколами. Дела возбудили по факту незаконной рубки деревьев неустановленными лицами и фиктивной регистрации иностранцев Леонидом Ладановым. В протоколах же утверждается, что члены экспедиции заняли лесные участки самовольно.

- Это абсурд какой-то! - удивляется Владас Улинскас. - Никто из нас не трогал ни одного дерева. И никакие участки самовольно мы не занимали. Со штрафами мы не согласны и сейчас консультируемся с юристами. Но оплатим их в срок - не хотим проблем с властями. А в Пермский край я еще приеду, у меня здесь появилось много друзей.

В пермской полиции дать комментарии не смогли, а прокурор Кудымкарского района лишь подтвердил, что дела еще расследуются. В свою очередь глава муниципалитета Валерий Климов заявил, что ему сказать нечего.

- Честно говоря, мне очень стыдно за наши власти, - говорит участник экспедиции, журналист кудымкарской газеты "Парма Новости" Елена Истомина. - Люди приехали на могилы своих предков и подверглись за это преследованию. Как то это не по-человечески.

- Меня поражает какое-то циничное, совершенно необъяснимое поведение чиновников, - возмущается Латыпов. - Только в этом году мы провели несколько экспедиций по местам захоронений репрессированных, и везде местные власти оказывали нам помощь. И только в Кудымкарском районе получился скандал. Что же касается того, что на кладбище Гуляшора захоронены эсэсовцы, то совершенно ответственно заявляю, что все, кто здесь нашел свой покой, полностью реабилитированы по закону!

Никто не ставит под сомнение действия правоохранительных органов, законность возбуждения уголовных дел и наложения штрафов. Однако неизбежно возникает вопрос: отчего наши чиновники показывают себя зачастую какой-то черствой, бездушной стороной? Почему на костях давно умерших, незаконно репрессированных людей возникают такие жестокие танцы?