В процессе цифровизации экономики лидируют государственные органы

Российские власти последовательно переводят в электронную форму разные виды документов. Например, больничный лист или СНИЛС. В этом году начали действовать электронный полис ОСАГО и возможность оформить ДТП по "европротоколу" с помощью смартфона.

Со следующего года запускается проект электронных трудовых книжек. А с 1 марта 2020 года планируется выдавать россиянам электронные паспорта. Стартует эксперимент в Москве.

Госдума ФС РФ в сентябре этого года приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках. Документ вносит поправки в Трудовой кодекс и Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Принятые поправки, с одной стороны, избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой - сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, считает спикер верхней палаты парламента Вячеслав Володин. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее отмечал, что нововведения могут коснуться примерно 60 миллионов россиян.

Законопроект, который должен быть полностью принят до конца этого года, предполагает, что с 1 января 2021 года ведение трудовых книжек на бумажном носителе будет осуществляться работодателем только для тех работников, которые подадут в следующем году письменное заявление с соответствующей просьбой. Всем остальным трудовые книжки отдадут на руки, можно сказать, в качестве сувенира.

Работодатель будет обязан в следующем году вносить данные о приеме или увольнении сотрудника в систему не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. А с 2021 года делать это надо будет на следующий день после принятия того или иного кадрового решения.

Ведение электронных трудовых книжек избавит бизнес от излишних трудозатрат

Учет будет вести Пенсионный фонд России (ПФР), работник сможет посмотреть свои данные в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале госуслуг. Получить сведения можно будет также в любом отделении ПФР и МФЦ.

Точно таким же способом можно теперь получить и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Раньше граждане получали специальные зеленые карточки, но уже около полугода их не выдают.

Электронный больничный лист оформляется за считаные минуты. Фото: Сергей Михеев

Менять и сдавать их не надо, они продолжают действовать. В ПФР поясняли, что информация о СНИЛСе будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

В электронном виде сегодня можно оформить и больничный лист. По данным, которые приводил в сентябре этого года Фонд социального страхования, треть больничных уже оформляется в безбумажном виде. Система работает во всех регионах страны, к ней подключились 42 процента работодателей.

При этом работник имеет право получить в медицинском учреждении и обычный бумажный лист о нетрудоспособности. Если человек согласился получить больничный в электронном виде, а бухгалтерия по какой-то причине отказывается его принимать, то можно съездить еще раз в поликлинику и попросить бумажную версию.

В этом году переведен в электронную форму полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Теперь можно купить страховку на сайте страховой компании, которая отправит ее вам на электронную почту. По закону его не обязательно распечатывать, достаточно при необходимости показать сотруднику дорожной полиции полис на смартфоне.

Оформить ДТП по так называемому европротоколу, то есть без участия полиции, также можно со смартфона, установив специальное приложение

Оформить ДТП по так называемому европротоколу, то есть без участия полиции, также можно со смартфона, установив специальное приложение. С 1 октября этого года сумма возмещения оформленного таким образом происшествия выросла до максимальных 400 тысяч рублей.

В Российском союзе автостраховщиков пояснили, что оформить аварию без вызова ГИБДД можно, только если в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, при этом нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. На возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если между участниками ДТП нет разногласий и выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а фото переданы в РСА через мобильное приложение.

Электронный паспорт упрощает получение государственных и коммерческих услуг, его сложно подделать и весьма трудно повредить

Однако недостаток приложения в том, что оно не отменяет необходимости направить в страховую компанию бумажный бланк извещения о ДТП. Банк России, который является регулятором страхового рынка, разработал поправки в правила и закон об ОСАГО, которые решают эту проблему. В правилах ОСАГО закрепляется возможность оформления европротокола через портал госуслуг, когда направляемое страховщику извещение о ДТП подписывается участниками аварии в электронном виде. С 1 ноября этого года сервис начнет работать в пилотных регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Но настоящей революцией станет перевод в электронную форму паспорта гражданина РФ. Решение об этом правительством уже принято. Работа над этим проектом идет в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, которая будет дополнена специальным приложением для смартфона. Об этом, в частности, рассказывал премьер-министр Дмитрий Медведев. В электронном паспорте должны быть все данные о человеке, его электронная подпись, сведения о регистрации. Плюс он объединит в себе несколько документов - водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и др.

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в кабмине "цифру", рассказывал, что выдача электронных удостоверений личности начнется в марте следующего года в пилотном режиме в Москве. На первом этапе будет запущено только мобильное приложение, а с 1 июля планируется выдавать карты с чипом.

Карта будет выдаваться на 10 лет, чип и программное обеспечение будут только российскими, с максимальной степенью надежности и безопасности. Рабочее название мобильного приложения - "Мой паспорт". Максим Акимов отмечал, что его можно будет использовать, например, для предъявления в аэропорту.

"Электронный паспорт - это обычное дело во многих странах, он себя неплохо зарекомендовал и с точки зрения удобства, и с точки зрения надежности. Такой документ упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг, - говорил Дмитрий Медведев. - Все это будет в электронном виде. Электронный паспорт, безусловно, обладает и другими достоинствами - его сложнее подделать и весьма трудно повредить".

По словам премьер-министра, цель правительства в том, чтобы к 2024 году жители нашей страны в полной мере могли использовать электронный паспорт.