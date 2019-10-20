В России может появиться проект "Цифровой регион"

В России могут запустить новый федеральный проект - "Цифровой регион". С инициативой о его создании выступил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Новый проект должен устранить диспропорции в развитии цифровой инфраструктуры. Он будет встроен в один из нацпроектов, пояснил председатель Совета, вице-спикер СФ Андрей Турчак на форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи. "Одной из основных проблем сегодня стала разрозненность и несбалансированность цифрового развития регионов. Это выражается в отставании качества жизни людей, живущих за пределами "умных городов", - отметил Турчак. - Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации "Умного города", но охватывающий не только города. Таким проектом может стать "Цифровой регион". Важно, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно и получать современные сервисы независимо от места проживания".

В будущем все данные ЖКХ будут обрабатываться в единой цифровой платформе

По словам Турчака, оператором нового федерального проекта мог бы стать Минстрой в партнерстве с Минкомсвязью и "Ростелекомом". "Решение пока не принято, сейчас проводятся консультации с вице-премьерами Виталием Мутко и Максимом Акимовым. Задачей нашего совета будет законодательное обеспечение", - уточнил Турчак.

В Минкомсвязи отметили важность и нужность идеи. "Главное, чтобы реализация нового проекта была не за счет и не в ущерб другим федеральным проектам", - сказал представитель ведомства. Замглавы Минстроя Максим Егоров уточнил, что ведомство готово выступить локомотивом нового проекта.

Совет по цифровому развитию также предложил оснастить многоквартирные дома элементами "умного города", включая системы сбора и учета данных с общедомовых и индивидуальных счетчиков коммунальных ресурсов. "Нужно создать условия для перехода управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций на повсеместное внедрение приборов учета с возможностью сбора и передачи данных. Изменения в Жилищный кодекс должны сделать это внедрение обязательным", - пояснил Андрей Турчак. В ближайшее время инициативу внесут в правительство.

В будущем, по словам Турчака, вообще все данные города и региона, из всех систем - транспорта, безопасности, ЖКХ - должны обрабатываться в единой цифровой платформе. Внедрение таких платформ в основу организации управления городским хозяйством также требует внесения изменений в законодательство, сказал он. "Например, для того, чтобы своевременно подготовиться к ЧС - пожарам или паводкам, необходима система прогнозирования, доступ к которой должны иметь системы "Умного города", Гидрометслужбы и МЧС России. Для этого нужно вносить изменения в Закон "О гидрометслужбе", чтобы обеспечить открытость данных", - пояснил Турчак.