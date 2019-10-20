В столице Чили ввели комендантский час

В нескольких провинциях Чили из-за протестов ввели комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00 по местному времени, сообщает телеканал 24 Horas. "Это необходимо для того, чтобы гарантировать спокойствие и порядок в регионе. Люди ночью должны находиться в своих домах", - говорится в заявлении вооруженных сил республики.

Ранее президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в большинстве районов столицы (Сантьяго) и Чакабуко, но беспорядки продолжились. Недовольство местных жителей вызвало решение властей повысить цены на проезд в метро. Билет подорожал на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара).

Мирные протесты переросли в столкновения с полицией. Радикалы повредили несколько станций метро и сожгли не менее 10 автобусов. В центр Сантьяго была стянута бронетехника. Задержаны более 300 человек.