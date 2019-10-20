Вернут ли наши фильмы любовь зрителей и былую славу?

Мелькнувшие было рапорты насчет увеличения доли российских фильмов в прокате продержались недолго: к осени стало ясно, что наши картины сделали в 2,9 раза меньше сборов, чем в 2018 году. По данным, опубликованным "Коммерсантом", их доля составила 3,2% (против 11,5%), и это рекордно низкий показатель за последние годы.

При этом растет интерес к сериалам: в этот сегмент перешли из кино такие мастера, как Борис Хлебников или Петр Буслов, их "Обычная женщина", "Шторм", "Домашний арест" стали заметными общественными явлениями. В кино же возникают отдельные удачи, но возрождение индустрии - надежного потока профессионально крепких, почитаемых зрителем картин - пока не брезжит. Качественного кино еще хватает на бесплатный онлайн-фестиваль "РГ" "Дубль дв@", но даже оно уже не может завлечь публику в кинотеатр.

Зина с третьего курса

Падение профессионального уровня кино зафиксировано всеми. Люди, способные снимать кино, у нас есть - профессионально выстроенной системы больше нет. На кинофабриках одна за другой исчезали профессии, без которых нет культуры кинопроизводства. Потом стали исчезать и кинофабрики, здания перестраивались в торговые центры. Гран-при фестиваля "Россия" только что взял фильм Алексея Федорченко "Кино эпохи перемен" - хроника разрушения Свердловской студии: криминальный передел собственности ее уничтожил. Неясна ситуация с "Ленфильмом": его марка пропала с экранов, новинок ждем годами. В павильонах "Мосфильма", где снимали Ромм, Тарковский, Рязанов, Данелия, снимаются рекламные клипы и телешоу. Говорят, большие студии свое отжили. Но лишиться налаженной структуры для России - как для Америки лишиться Голливуда.

В павильонах "Мосфильма", где снимали Ромм, Тарковский, Рязанов, Данелия, снимаются рекламные клипы и телешоу

Вопрос, ГДЕ делать кино, отступает перед вопросом, КОМУ его делать. В СССР киноинститутов было два: ВГИК и ЛГИТМиК - но была киноиндустрия, изумлявшая профессиональным уровнем. Сейчас киновузов не счесть - профессионалов все меньше. Особенно плохо с драматургами. Это отдельная профессия, в ней были свои классики: Габрилович, Гребнев, Храбровицкий, Шпаликов… Сейчас профессии нет - сценарии пишут режиссеры, говорят: у нас авторское кино. Благородное дело! Но если и в авторском кино хоть одно звено непрофессионально - выйдет любительский фильм. По художественному результату он будет мало отличаться от того, что сняла мобильником Зина с третьего курса мехмата. Кино разучилось рассказывать истории, способные захватить, создавать характеры, способные остаться с нами на годы, выстраивать драматургию так, чтобы у зрителя не было секунды перевести дух. Оно стало анемичным и вялым, действие в нем почти не движется, его шутки плоски, кругозор минимален, и в большинстве случаев оно немыслимо далеко от реального человека и его жизни. Роковую роль сыграло упразднение профессии редактора: сценарий идет в работу какой есть - сырой, нелогичный, не тронутый критическим взглядом. Ни одна серьезная киноиндустрия мира не работает без такого свежего взгляда, мы - работаем. И тогда роль редактора выпадает зрителю: он иронически подсчитывает ляпы нового фильма и клянется никогда не возвращаться к такому кино.

Это серьезный экзамен - наше время. Зрительской наивности давно нет: у каждого смартфон, каждый может снимать, в каждом бьется творческая мысль, каждый и режиссер, и критик. Этот экзамен не всегда выдерживает и Голливуд - наше кино его осиливает еще реже: на любом вираже заграница его легко обходит. Единственное, в чем мы равны, - операторское искусство: как было на завидной высоте, так и остается.

Смотриво для скептиков

Юность - главная, но скептичная публика. Из всего нашего кино признает считаные названия и считаных мастеров. Не терпит менторства, пафоса, лукавства. Живет в пять раз быстрее любого нашего фильма - у нее ритм другой. Но эту публику мы знаем мало. И только решим, что ей ничто не нужно, кроме стрелялок, как она приходит в восторг от ретро "Частного пионерского", на фестивале "Дубль дв@" трижды бравшего призы зрительских симпатий. Огромные резервы у кино народов России: фильм Александра Галибина "Сестренка" - военная драма на башкирском языке, развернувшаяся в тыловом селе, - был продлен в прокате, потому что от недели к неделе наращивал число зрителей. Годом раньше успешно прошли комедия Айнура Аскарова "Из Уфы с любовью", якутский детектив Костаса Марсана "Мой убийца". Но сборы даже успешных наших картин определяются десятками тысяч, а показатель интереса - это все-таки миллионы. Самый успешный детский фильм пока - "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко по русским сказкам, долго остававшийся среди лидеров проката. Но его сняли под эгидой опытного Диснея, еще раз доказав, что кино делают не таланты-одиночки, а профессионально выстроенная структура.

Поставленная теперь задача воссоздания студии детских и юношеских фильмов кажется утопичной. Но такая студия у нас была - Студия имени Горького, к тому же детские фильмы выпускали все кинофабрики. Сегодня из государственных студий на плаву только "Мосфильм" и "Союзмультфильм". Студия Горького принадлежит Росимуществу, там сменилось руководство, но планы пока не обнародовались. Интересно, что в ответ на постановление пленума Союза кинематографистов, еще в июне поднявшего вопрос о студии детских фильмов, директор департамента кинематографии минкультуры Ольга Любимова написала, что считает это нецелесообразным, так как "в нашей стране уже существуют специализированные государственные киностудии, такие как АО "ТПО "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького". Теперь и новый гендиректор студии Юлиана Слащева в комментарии для "РГ" сказала: "У нас большие планы по восстановлению студии и построению на ее базе фактически новой студии с сохранением традиций советской школы игрового кино для детей и молодежи". Так кому же принадлежит легендарная студия и вправе ли мы ждать от нее возвращения к детству? Ведь если она АО, то у совета ее директоров могут быть другие коммерческие планы.

Попытки кинематографистов снимать детское и подростковое кино предпринимались все последние годы - вспомним ту же трилогию "Частное пионерское", которая снята без господдержки, вышла без рекламы и долго игнорировалась прокатом. О лукавстве проката напомнил в беседе с "РГ" экс-председатель Госкино Армен Медведев:

- Детским фильмам у нас всегда отводилось дневное время, когда дети в школе. Так что мало снимать кино - надо думать, как наладить прокат. Считается, что миллионные сборы - у фильмов, которые подростки смотрят по нескольку раз. Но вот вернем производство - и потоком пойдут "школьные фильмы", где ничего увлекательнее волейбольной площадки во дворе не будет. А нужны фильмы современные, надо знать, что дети читают: это уже не "Тимур и его команда", это совсем другая литература. Надо отбирать замыслы и в отборочные комиссии не допускать продюсеров - иначе получается: сегодня ты подыгрываешь мне, завтра я - тебе. И есть опасность, что поручение президента чиновники просто зажуют: появятся несколько названий для отчета, но никакого ренессанса не будет. Чтобы он был, нужно разработать грамотную и, я бы сказал, тонизирующую программу. Не обкладывать детское кино ватой преференций - оно вполне может собирать и зрителей, и деньги, если интересно и талантливо. Но надо создать условия - привлекательную атмосферу в индустрии детского кино, только тогда оно реально появится.

Вокруг кино

Хлестать наше кино стало модным делом: в соцсетях клянут его на чем свет стоит. При этом, как выясняется, его не видят: половины картин нет в афишах, названия не мелькают в прессе, они не на слуху. Так что нужна работа ВОКРУГ кино: киноклубы в институтах и школах, какой-то аналог былого Бюро кинопропаганды. Сетуют: развелось много фестивалей - а ведь это актуальная форма бытования кино, такой гигантский киноклуб. Опыт двух Уралкинофестов показал: все 20 фестивальных кинотеатров Екатеринбурга и области были полны, а ведь шли там только российские фильмы! Они словно вынырнули из пучин, стали видимы зрителям, и те изумились: как много, оказывается, у нас делают хороших картин! Но столь важному событию власти мегаполиса не придали значения: на третий год финансирование прекратилось, фестиваль взял паузу, и, похоже, надолго.

В "РГ" придумали первый в стране фестиваль онлайн, и, как признали его постоянные участники Александр Митта, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, будущее кинематографа - в интернете. Он становится киноклубом уже планетарных масштабов, в нем есть обратная связь со зрителями, идет голосование, разгораются дискуссии, авторы картин с интересом следят за обсуждением их творений, им это не просто полезно - необходимо: точнее понять уровень современной публики. Ее запросы разнообразнее, чем представлялось. На первом фестивале свой приз зрители присудили фильму… в стихах. Потом - детскому фильму. Потом - картинам по пьесам Островского. То есть в их фавориты выходили самые неожиданные фильмы и жанры, и здесь непаханое поле работы для социологов, для киноведов, для тех, кто разрабатывает теории и практики современного кинобизнеса.

Такой фестиваль становится трамплином для молодых: с подачи "Дубля дв@" началась карьера Оксаны Карас, в дальнейшем гран-призера "Кинотавра", только здесь можно было увидеть такие картины, как "Борис Годунов" Владимира Мирзоева или "Лес" Романа Жигалова. Фестивалю уже десять лет, у него сотни тысяч постоянных зрителей во всем мире, но он пока в одиночестве: в стране по-прежнему нет системы работы с российским кино, о нем почти не пишут, фильмы снимаются - и сразу проваливаются в дыру времени. То, что воспринималось как будоражащее душу, синхронно с нами живущее искусство, стало конвейером, уравненным со сферой обслуживания: сделайте нам красиво!

Не будем обольщаться: у нас пока нет нормально функционирующей киноиндустрии. Ее еще предстоит поднять из руин когда-то великого, признанного миром кинематографа. И запустить на новые, востребованные временем орбиты.

Мнения

Юлиана Слащева, гендиректор киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького:

- Необходимость создания такой студии давно назрела, в первую очередь в связи с плачевным состоянием государственной киностудии Горького на протяжении многих лет. Сейчас у нас большие планы по восстановлению студии и построению на ее базе фактически новой студии с сохранением традиций советской школы игрового кино для детей и молодежи.

Вера Оболонкина, главный редактор телеканала "Карусель":

- В России за последние десятилетия практически прекращено производство художественных фильмов и сериалов для детей и подростков. Мы будем очень рады появлению такого контента от российских производителей. Наш телеканал особенно заинтересован в семейных проектах, которые объединят детей и родителей у экрана.

Мэри Назари, генеральный директор кинокомпании "Пионер", специализирующейся на прокате кино для детей и подростков:

- Хороших фильмов для этой аудитории в России снимается очень мало. Но интерес к таким фильмам очень большой - достаточно посмотреть на оценки и рейтинги пользователей на любой онлайн-платформе. Детские, семейные фильмы, снятые в других странах, с интересным сюжетом, настоящими приключениями, пользуются огромным успехом.

Надеюсь, что мы сможем в скором времени увидеть такой продукт и на отечественном материале и с нашими актерами.

Если взяться за решение этого вопроса всерьез, то результат можно будет увидеть очень скоро. Но главное, это работа для самой интересной, благодарной аудитории, и это настоящая инвестиция в наше общее будущее.

Подготовила Сусанна Альперина