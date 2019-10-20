Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий добился первого серьезного успеха в европейской карьере. Руководимый им "Витесс" разгромил "ВВВ-Венло" (4:0) в матче чемпионата Нидерландов и установил клубный рекорд.

В нынешнем сезоне "Витесс" вполне может замахнуться на попадание в еврокубки. Фото: EPA

После десяти туров команда из Арнема с 23 баллами идет на третьем месте, уступая лишь местным грандам - "Аяксу" и ПСВ. Ранее "Витесс" ни разу не набирал столько очков к данному отрезку сезона.

В таблице чемпионата Нидерландов "Витесс" уступает лишь местным грандам - "Аяксу" и ПСВ

Безусловно, большая заслуга в последних успехах клуба принадлежит Слуцкому. У "желто-синих" только шестой по стоимости состав в Нидерландах. Для сравнения: футболисты "Аякса" суммарно стоят в десять раз дороже игроков "Витесса". В межсезонье команду покинули сразу несколько лидеров, в том числе и россиянин Вячеслав Караваев, перешедший в "Зенит". Но на результатах эти потери никак не сказываются.

Сам Слуцкий на все успехи реагирует спокойно. По словам тренера, его больше беспокоит игра его команды, а не рекорды.

- Если честно, не обращаю внимания на какие-то локальные достижения. Больше думаю о проблемах. О том, что еще можно улучшить. Я с опаской ждал встречи с "Венло", поскольку после перерыва на игры сборных у нас почти всегда возникали трудности. К счастью, на этот раз их удалось избежать, - отметил Леонид Викторович.

Разучились побеждать

На выходных очередные матчи провели соперники наших клубов по Лиге чемпионов. Отдельного внимания заслуживала игра в Мадриде, где "Атлетико", который еще недавно гостил у "Локомотива", принимал "Валенсию".

Еще недавно команда Диего Симеоне лидировала в чемпионате Испании, опережая как "Реал", так и "Барселону". Но в последних трех матчах Примеры "матрасники", как еще называют "Атлетико", ни разу не победили, набрав лишь три очка.

Более того, в этих встречах мадридцы забили всего один мяч. Это Диего Коста открыл счет в игре с "Валенсией", точно пробив с пенальти. Впрочем, гости не сдались и уже в концовке вырвали ничью (1:1) благодаря голу Дани Парехо. Отметим, что полузащитник "Валенсии" Денис Черышев провел на поле 77 минут.

Эффект Криштиану

Натужную победу в чемпионате Италии одержал "Ювентус", с которым "Локомотив" встретится завтра в Турине. Команда Маурицио Сарри одолела дома "Болонью" (2:1) и с 22 очками закрепилась на первом месте в таблице.

Одним из героев этой игры стал Криштиану Роналду, открывший счет в начале матча. Этот гол стал для португальца 701-м в карьере и 25-м в итальянском первенстве с момента перехода в "Ювентус".

- Сегодня нам пришлось непросто из-за собственных ошибок. У нас были провалы в защите. И это меня не устраивает. С другой стороны, у нас в атаке есть такие исполнители, как Роналду. Криштиану в любой момент может забить и принести победу. За это мы его и ценим, - отметил Сарри.

Влияние Роналду на "Ювентус" велико не только на футбольном поле, но и за его пределами. Перед матчем с "Болоньей" итальянские СМИ сообщили, что доходы туринского клуба от продаж атрибутики после подписания португальца возросли за год на 10 миллионов евро - с 16 до 26. Кроме того, с Криштиану число болельщиков "Ювентуса" по всему миру увеличилось на 38 миллионов человек. Согласно исследованиям авторитетных компаний, сейчас за "Старую синьору" переживают около 420 миллионов людей.

Что касается третьего соперника "Локомотива" по Лиге чемпионов - "Байера", то леверкузенцы в очередном туре неудачно съездили во Франкфурт. Местный "Айнтрахт" не оставил гостям никаких шансов - 3:0.

"Лейпциг" в кризисе

Не в лучшей форме к домашнему матчу с "Зенитом" в эту среду подходит "РБ Лейпциг". Команда Юлиана Нагельсмана опустилась на пятое место в таблице чемпионата Германии, упустив победу во встрече с "Вольфсбургом" (1:1) на 82-й минуте.

Безвыигрышная серия "Лейпцига" в Бундеслиге достигла трех матчей. А если брать еще и еврокубки, то и вовсе четыре. Возможно, "быкам" мешают слухи об уходе Нагельсмана, в приглашении которого заинтересован "Манчестер Юнайтед".

- У нас сейчас сложный период, но мы справимся. В некоторых играх нам просто не везло, в некоторых мы допускали непростительные ошибки. Постараемся исправиться в среду, - подчеркнул Нагельсман.

Очередную осечку допустил еще один соперник "Зенита" по Лиге чемпионов - "Лион". В первой встрече при новом главном тренере Руди Гарсии команда сыграла вничью на своем поле со скромным "Дижоном" (0:0). Впервые с 1977 года лионцы не могут победить в чемпионате Франции на протяжении восьми матчей.

Крупную победу, но в розыгрыше национального Кубка, одержала португальская "Бенфика". "Орлы" разгромили в гостях команду второго дивизиона "Кову Пьедаде" со счетом 4:0 и вышли в 1/16 финала турнира.