Вместо телеграфа и банка современные протестующие "оккупируют" метро и аэропорты

Массовые протесты в чилийской столице вспыхнули после того, как решением правительства была увеличена стоимость проезда в метро в час пик. До повышения поездка в подземке обходилась в 72,09 рубля, после - в 74,65. Однако местные эксперты сходятся во мнении, что парализовавшие Сантьяго манифестации не связаны с этим, по сути, несущественным ростом стоимости проезда.

Протестующие, использовавшие для координации действий соцсети, не дали властям времени на раскачку и в крайне агрессивной форме принялись вымещать свое недовольство на всем, что попадалось им на пути. В результате были сильно повреждены либо вовсе сожжены вестибюли как минимум 78 станций метро, огонь уничтожил также несколько поездов. Были выведены из строя или сожжены 16 пассажирских автобусов. Также огонь уничтожил несколько городских магазинов, в одном из которых погибли три человека.

Всего за выходные полиция задержала 308 манифестантов, ранения различной степени тяжести получили 167 человек, из которых 156 - сотрудники правоохранительных органов. Нанесенный за эти дни городской инфраструктуре ущерб, по предварительным оценкам, составил более 13 миллиардов рублей. В попытке остановить разворачивавшийся в столице хаос президент Себастьян Пиньера даже обещал отменить указ о повышении стоимости проезда, но, похоже, для того чтобы выправить ситуацию, ему потребуется гораздо больше усилий.

Как отмечает местная пресса, правительство длительное время игнорировало сигналы о растущем в обществе недовольстве и оказалось совершенно не готовым к масштабным беспорядкам. Масла в огонь подлил лично глава государства, который в самый разгар событий вечером прошлой пятницы уехал из своей резиденции в пиццерию, где отмечал день рождения один из его внуков. Только затем, уже поздней ночью, Пиньера вернулся в президентский дворец и через пару часов издал указ о введении чрезвычайного положения и комендантского часа в столице. После чего центральные улицы города стали патрулировать военные. Эти меры вызвали крайне неоднозначную реакцию со стороны большинства населения страны, ведь такого не происходило более 30 лет. Последний раз комендантский час в столице объявляли в январе 1987 года, когда Чили руководил генерал Аугусто Пиночет.

Cитуация

ООН поднимает градус

Катастрофическая нехватка денег вынудила ООН отключить часть эскалаторов и кондиционеров в своей штаб-квартире в Нью-Йорке. Одна из причин дефицита - неуплата членских взносов несколькими государствами. Среди них - США, которые, как заявляли в МИД России, являются "главным неплательщиком во всемирной организации" и задолжали ООН более миллиарда долларов. Из-за бюджетного кризиса, который называют худшим больше чем за десятилетие, финансовые ресурсы могут в ближайшие недели могут истощиться до того уровня, когда сотрудникам окажется нечем платить зарплату. О тягостях, с которыми столкнулись дипломаты, телеканалу One America News Network рассказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. "Мы пытаемся сэкономить где только можем, - посетовал он. - Мы отключили эскалаторы. Кроме того, мы подняли температуру в настройках систем кондиционирования воздуха". "Если бы мы не стали делать этого ранее в текущем году, мы, возможно, не сумели бы провести сессию Генеральной ассамблеи ООН", - считает Дюжаррик.

Впрочем, как уточняет телеканал, отключены только эскалаторы для посетителей, в то время как служебные продолжают работать. Ранее в ООН ограничили число заседаний и перевод документов на все официальные языки организации.