Врач рассказала о простых способах резко "похорошеть"

От привычных для многих отеков по утрам несложно избавиться, если они не являются следствием каких-либо серьезных заболеваний, считают специалисты. По словам диетолога Елены Раликовой, вывести лишнюю жидкость из организма помогут разгрузочные дни. Для этого можно использовать кефир, творог или овсянку - один из трех продуктов.

- Если это кефир, то продукта низкой жирности вам понадобится 1,5 литра. Если творог, то его надо 400 граммов. Геркулес же положите на два часа в горячую воду, но не в кипяток. За сутки можно съесть максимум 400 граммов крупы в сухом виде, - отметила Елена Раликова. Кроме того, специалист посоветовала в борьбе с отеками вместо кофе и обычного чая по утрам пить ромашковый чай. "Двадцать граммов сухих цветков ромашки нужно залить стаканом кипятка и подождать 15 минут. Среди других полезных продуктов против отеков можно выделить фрукты и овощи, гречку, шиповник, отруби, лук, капусту и сельдерей", - посоветовала диетолог.

Кроме того, выводу жидкости способствуют кардиотренировки, посещение бани или сауны, передает aif.ru.