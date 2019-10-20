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20.10.2019 08:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала о простых способах резко "похорошеть"

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

От привычных для многих отеков по утрам несложно избавиться, если они не являются следствием каких-либо серьезных заболеваний, считают специалисты. По словам диетолога Елены Раликовой, вывести лишнюю жидкость из организма помогут разгрузочные дни. Для этого можно использовать кефир, творог или овсянку - один из трех продуктов.

Фото: iStock
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- Если это кефир, то продукта низкой жирности вам понадобится 1,5 литра. Если творог, то его надо 400 граммов. Геркулес же положите на два часа в горячую воду, но не в кипяток. За сутки можно съесть максимум 400 граммов крупы в сухом виде, - отметила Елена Раликова. Кроме того, специалист посоветовала в борьбе с отеками вместо кофе и обычного чая по утрам пить ромашковый чай. "Двадцать граммов сухих цветков ромашки нужно залить стаканом кипятка и подождать 15 минут. Среди других полезных продуктов против отеков можно выделить фрукты и овощи, гречку, шиповник, отруби, лук, капусту и сельдерей", - посоветовала диетолог.

Кроме того, выводу жидкости способствуют кардиотренировки, посещение бани или сауны, передает aif.ru.

Общество Здоровье
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