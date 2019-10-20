Выбрасывать аккумуляторы нужно будет в отдельные контейнеры

Речь идет об отходах аккумуляторов автомобилей, батареек и аккумуляторов, использованных минеральных и синтетических маслах, компьютерах, электронном, оптическом оборудовании, отходах шин, покрышек, автомобильных камер. В частности, "отходы батарей и аккумуляторов подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать отходы батарей и аккумуляторов с твердыми коммунальными отходами и иными отходами, представляющими собой смесь материалов и изделий", говорится в документе минприроды.

Контейнеры для накопления батареек и аккумуляторов должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию кислот и щелочей, их максимальная вместимость "не должна превышать 18 литров, при этом масса собираемых отходов батарей и аккумуляторов не должна превышать 30 килограммов". Накопление или хранение должно осуществляться "в хорошо проветриваемых, сухих и прохладных помещениях". Отвечать за сбор, перевозку и утилизацию таких отходов должны будут операторы, у которых есть специальная лицензия.