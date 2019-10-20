Тринадцатый по счету тур в Российской премьер-лиге оказался чрезвычайно богатым на события. Разгром на Крестовском, отставка в Тамбове, премьера Тедеско в Тушине и драка в Оренбурге - тем для обсуждения хватит еще на неделю.





Уроки для "Ростова"

Центральным с турнирной точки зрения стал матч "Зенит" - "Ростов", который собрал на стадионе в Петербурге без малого 60 тысяч зрителей. Ростовчане по первой половине сезона стали главным открытием, а о работе Валерия Карпина сейчас принято рассуждать исключительно в превосходных тонах. Правда, есть и скептики, которые напоминают - Валерий Георгиевич уже не раз бодро начинал, но никогда еще в тренерской карьере не смог вывести команду на пик именно в решающий отрезок сезона. Провальная весна, можно сказать, стала фирменным почерком Карпина - так было и в "Спартаке", и в прошлом сезоне в "Ростове".

Новый тренер "Спартака" Доменико Тедеско для начала отказался от тренировок в Тарасовке. Пока это команде не очень помогло

До зимней паузы, после которой мы и сможем увидеть, смог ли тренер неприятную для себя тенденцию прекратить, времени еще прилично. А вот визит на Крестовский остров - еще один показатель того, насколько ростовчане готовы к большим свершениям. Где, как не на фоне действующего чемпиона страны, проверять свою истинную силу. Увы для поклонников донского клуба - бросить вызов "Зениту" их любимая команда, кажется, пока не готова.

- В первом тайме было избиение младенцев. Такое чувство, что играла команда детско-юношеской школы против мужиков, - так охарактеризовал происходившее на поле главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. До перерыва его команда действительно выглядела удручающе. "Зенит" забил в ворота Егора Бабурина три мяча. Особенно впечатлил последний из них в исполнении Азмуна, когда иранский форвард пробил с острого угла, а вратарь от мяча увернулся. Причину провала Карпин обозначил так: "Половина команды со сборов не вернулась. Вы спрашивали, в каком состоянии игроки вернулись после перерыва на матчи сборных. Вот и увидели. Хороший урок для нас".

Отчасти Валерий Георгиевич прав. Скажем, лучший бомбардир команды Элдор Шомуродов играл за сборную Узбекистана аж в Сингапуре и после дальнего перелета был не похож сам на себя - даже в створ не пробил ни разу. С другой стороны, в "Зените" игроков сборных тоже хватает, но они почему-то летали по полю. Взять того же Дзюбу, который отыграл два матча в отборе на Евро-2020, в том числе на Кипре в 30-градусную жару. Это не помешало Артему выдать вдохновенный матч. Капитан сборной России забил три мяча сам и отдал еще две голевые передачи - на Азмуна и Караваева. Справедливости ради, дважды Дзюба отличился с пенальти, но это не отменяет его вдохновенной игры. К слову, форвард с 61 забитым мячом уже идет в десятке лучших снайперов "Зенита" за всю историю клуба.

- Прекрасные партнеры, отличный матч, атмосфера - просто кайф. Стараемся, работаем, пашем и получаем удовольствие. Сегодня был практически идеальный матч в нашем исполнении. Был прекрасный спектакль, и очень приятно исполнить в нем одну из главных ролей, - рассказал Дзюба в интервью клубному телевидению "Зенита". - "Зенит" и сборная - это две лучшие команды в моей карьере по состоянию, по атмосфере. Я очень ими горжусь, люблю их и наслаждаюсь этим состоянием. Футбольный век очень короткий. Надеюсь как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителей, ведь футбол - это игра.

Похвалил Артема и главный тренер "Зенита" Сергей Семак: "Каждый внес свою лепту. Дзюба провел прекрасный матч. Не каждому удается забить в одной игре три мяча, да еще и записать на свой счет результативные передачи. Это здорово".

Победа с неприличным для матчей сопоставимых по классу команд счетом 6:1 вернула "Зенит" на вершину турнирной таблицы. Действующий чемпион страны сравнялся по набранным очкам с "Локомотивом", который ранее в рабочем режиме переиграл на выезде "Ахмат" 2:0. К слову, для команды Юрия Семина выигрыш в Грозном стал уже пятым подряд в рамках Премьер-лиги.

Спартаковская грусть

В Тушине тем временем состоялась премьера нового главного тренера "Спартака". Доменико Тедеско всего несколько дней работает с командой, и едва ли можно было рассчитывать на большие изменения в игре "красно-белых", которая в последние недели ничего, кроме вселенской тоски, не вызывала. И действительно, на фоне казанского "Рубина", который тоже не был замечен в искрометности, спартаковцы смотрелись ничем не лучше. Хозяева могли даже проиграть, не отбей Максименко мяч в добавленное время. Но в целом счет 0:0 - вполне справедливая оценка того, что выдали команды.

Доменико Тедеско (справа) в первом матче у руля "Спартака" смог добиться лишь нулевой ничьей. Фото: РИА Новости

Естественно, теперь все гадают, что же изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско. Нововведений действительно хватает. Например, команда распрощалась с Тарасовкой и готовиться к матчам будет на домашнем стадионе - тратить уйму времени на подмосковные пробки новый наставник посчитал нецелесообразным. Другое нововведение - скамейка запасных "Спартака" переехала влево. Раньше здесь располагались гости, но Тедеско сделал так, как принято в той же Германии. Причины прозаичны - обзору с левой скамейки не мешает лайнсмен.

Более важные для болельщиков перемены коснулись собственно команды. Например, из-за дисквалификации капитана Георгия Джикия и травмы его ассистента Романа Зобнина пришлось назначать нового человека, который выведет команду на поле. Выбор пал на Самуэля Жиго - человека фактурного и харизматичного. Ход разумный, хотя отыграл в итоге Жиго неидеально.

- Нам нужно изучать и свою, и чужие команды. После "Рубина" мы сделаем выводы, как сработала эта система, подходит ли она - и если да, то что нам нужно в ней поменять. Также важно, кто нам будет противостоять в следующем матче, - так после игры Тедеско ответил на вопрос относительно игровой схемы "Спартака". Никакого "бесковского футбола", в общем, не обещал. Но то, что показали "красно-белые" с "Рубином", поклонникам со стажем вряд ли понравится.

Москвичи в атаке действовали ромбом, однако пока эта схема явно не отработана. А те футболисты, кто еще недавно радовал трибуны - в первую очередь речь о Шюррле и Тиле, - резко сдали и сейчас играют явно ниже своих возможностей. Второй важный момент - "Спартак" даже дома против соперника из середины турнирной таблицы действовал откровенно вторым номером. "Красно-белые" большими силами оборонялись, не рвались на чужую половину и выжидали возможности для контратаки. Едва ли это тот футбол, которого ждут от "Спартака" его болельщики. Но пока Тедеско, очевидно, не до красоты. Он честно признался, что до зимнего перерыва у команды одна задача - просто набирать очки. Все остальное будут нарабатывать уже во время зимней паузы на сборах.

Ищите тренера

Была в этом туре и тренерская отставка. Правда, широкого резонанса она не вызвала, поскольку дело касается идущего последним "Тамбова". Александр Григорян принял команду в апреле, когда та шла в лидерах Футбольной национальной лиги. С Григоряном "Тамбов" получил повышение в классе, но, очевидно, к этому оказался не вполне готов.

В том, что команда является аутсайдером Премьер-лиги и главным кандидатом на вылет, вряд ли стоит винить только тренера. Один факт, что команде приходится проводить домашние матчи в Саранске из-за отсутствия нужной инфраструктуры, уже говорит о многом. Да и состав тамбовчан явно не тот, с которым можно решать иные задачи, кроме борьбы за выживание. Тем не менее Григоряна отправили в отставку по обоюдному согласию сторон, то есть без компенсации. "Развод" произошел после домашнего матча с "Уралом", в котором "Тамбов" проиграл 1:2. Кто станет новым наставником аутсайдера, пока неизвестно.

Драку заказывали?

Матч с не самой яркой вывеской "Оренбург" - "Крылья Советов" катился к трудовой победе самарцев, а увенчался массовой дракой и тремя красными карточками. Игроки хозяев в добавленное время усмотрели игру рукой в штрафной и требовали пенальти. Апелляции к боковому арбитру были слишком бурными, и дело дошло до стычки "стенка на стенку". Особенно активен был капитан "Крыльев" Александр Анюков, который ударил Андреа Чуканова. За это он получил первую в карьере прямую красную карточку. Позже Анюков признал, что удалили его заслуженно, и публично извинился. Также принудительно в раздевалку отправились оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович, которые слишком эмоционально выясняли отношения друг с другом.

Статистика

"Ахмат" - "Локомотив" - 0:2

Голы: Коломейцев, 23; Жоао Марио, 86.

"Тамбов" - "Урал" - 1:2

Голы: Обухов, 63 - с пенальти. - Ильин, 73; Ароян, 76.

"Спартак" - "Рубин" - 0:0

"Зенит" - "Ростов" - 6:1

Голы: Дзюба, 14 - с пенальти; 20; 80 - с пенальти; Азмун, 44; Караваев, 61; Барриос, 90+2 - Еременко, 83 - с пенальти.

"Оренбург" - "Кр. Советов" - 0:1

Гол: Антон, 18

"Уфа" - ЦСКА - 1:1

Голы: Кротов, 83 - Ахметов, 27.