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21.10.2019 12:58
Рубрика: Экономика

Акции "Яндекса" взлетели на 9 процентов на новостях о значимых сайтах

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Акции компании "Яндекс" на Московской бирже взлетели на 9,3 процента и стали стоить 2113 рублей за ценную бумагу по данным на 12:26 по мск.

Такой рост связан с законопроектом о значимых информационных ресурсах, который был рассмотрен правительством РФ. В целом кабмин одобрил документ, но указал на некоторые нюансы, которые должны быть учтены в тексте.

Фото: iStock
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По данным ТАСС, правительство РФ посоветовало, чтобы доля голосующих акций значимых информационных ресурсов, находящихся в иностранном владении, не должна превышать 50 процентов минус одна акция (в изначальной редакции - 20 процентов). Также рекомендовано определить строгие критерии, по которым информационные ресурсы будут отнесены к значимым.

Напомним, что изначально законопроект, если его примут, должен ограничивать долю иностранного участия в значимых ресурсах на уровне 20 процентов. Все техническое оснащение таких ресурсов должно находиться на территории России.

К значимым ресурсам законопроект относит те, которые могут собрать информацию о пользователей в России. А присвоить статус значимого ресурса сайту или компьютерной программе может только правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

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