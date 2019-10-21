В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Накануне "Чикаго Блэкхокс" на своем льду принимал "Вашингтон Кэпиталз". Гости во главе с Александром Овечкиным добились победы - 5:3.

Овечкин, являющий капитаном столичного клуба, стал автором заброшенной шайбы. Партнеры Александра - форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов - записали на свой счет по одной результативной передаче.

Стоит отметить, что Овечкин в текущем сезоне в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 10 (6+4) очков. Всего за карьеру в НХЛ Александр провел 1093 матча, в которых забил 664 шайбы и сделал 557 результативных передач.

Впрочем, после завершения матча в Чикаго в разговоре с журналистами Ови с удовольствием говорил не про хоккей, а про своего маленького сынишку:

- Мне приятно, что мой сын Сережа вместе с мамой ходит на наши домашние матчи. Это дает мне энергию. Я надеюсь, что когда он вырастет, то будет успешен. Мы с супругой приложим все усилия, чтобы он занимался тем, чем он захочет. Никто не будет насильно толкать его в хоккей, футбол, баскетбол или еще куда-то. Захочет - пусть делает. Самое главное - не мешать ребенку самому определиться с будущим. Если он не хочет чем-то заниматься - зачем настаивать?

В десяти матчах регулярного чемпионата НХЛ Овечкин набрал десять очков по системе "гол плюс пас"

По итогам очередного игрового дня также стоит отметить Илью Ковальчука, который помог "Лос-Анджелесу" переиграть "Калгари" - 4:1.

Ковальчук забросил шайбу и вплотную приблизился к легендарному Павлу Буре в списке лучших снайперов-россиян в истории НХЛ. Теперь форвард "Кингз" отстает от Русской ракеты, находящейся на четвертом месте (437 голов), на одну шайбу.

Обращает на себя внимание и достижение главного тренера "Виннипег Джетс" Пол Мориса. Специалист стал седьмым тренером в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 700 побед.

Ранее подобное достижение покорялось шести тренерам ассоциации: Линди Раффу, Элу Арбуру, Барри Тротцу, Кену Хичкоку, Джоэлю Кенневиллю и Скотти Боумэну. Последнему принадлежит и рекорд по количеству побед - 1244.