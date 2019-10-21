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21.10.2019 20:27
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain открыла коммуникационную площадку IPQuorum.Innovation на форуме "Открытые инновации"

21 октября Ассоциация IPChain, выступающая официальным партнером по интеллектуальной собственности VIII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" в "Сколково", открыла работу коммуникационной площадки IPQuorum.Innovation.
Фото: Пресc-служба IPChain Фото: Пресc-служба IPChain
Фото: Пресc-служба IPChain

Работа площадки началась с лекции на тему "Защита от незаконного использования ОИС в сети Интернет". Руководитель проекта n'RIS Андрей Юрьев рассказал об услуге Antipiracy, которая осуществляет автоматизированный поиск и проверку ссылок в интернете для обнаружения случаев нелегального использования объектов интеллектуальной собственности: "Чтобы описать эффективность услуги, надо привести такие цифры: более 100 роботов проверяют ссылки с контентом по уникальным алгоритмам - это 400 тыс. ссылок по каждой единице контента со скоростью 100 ссылок в секунду. Осуществляется проверка 5000 секунд аудиоконтента за секунду реального времени и 4500 секунд аудиовизуального контента за минуту реального времени. Antipiracy может сопоставить контент любого типа и обнаружить пиратские копии".

Фото: пресс-служба n'RIS.
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По словам коммерческого директора n"RIS Григория Туринцева, существует два типа аудитории, которым интересна услуга Antipiracy в качестве средства защиты от пиратства: "Первый тип - частные создатели видеоконтента, который предназначен по большей части для воспроизведения на мобильных устройствах. Ко второму типу относятся производители блокбастеров. Искусственный интеллект, осуществляющий поиск и проверку ссылок в интернете, исключает ложные обнаружения трейлеров, постеров, фрагментов фильмов и музыкальных композиций, которые правообладатель сознательно выложил в интернет для формирования интереса к собственному продукту, либо лицензированных ресурсов, использующих контент на законных основаниях. Antipiracy находит только пиратские ресурсы, поскольку автоматически был сформирован "белый" список лицензированных площадок".

Руководитель группы веб-разработки агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET Дмитрий Волков на примере создания онлайн-курса для веб-дизайнеров рассказал о проблематике ведения инфобизнеса. По его словам, основные трудности в этой сфере могут возникнуть спустя некоторое время после создания контента, то есть на этапе его продвижения и продажи: "Велика вероятность, что контент появится на сторонних ресурсах после того, как попадет в сеть. Так, когда я создал онлайн-курс о web-дизайне мобильного приложения, он очень быстро появился на торрентах, вследствие чего резко произошло падение продаж. Поскольку культура защиты полезного авторского контента в области инфобизнеса как объекта интеллектуальной собственности только начинает формироваться, любой инфопродукт оказывается доступным на пиратских ресурсах. Например, мой онлайн-курс появился на всех популярных ресурсах спустя два месяца после публикации на площадке по продаже курсов. Благодаря тому, что он был загружен на YouTube с закрытым доступом к видео, мне удалось заблокировать каналы, распространяющие мой контент на этой площадке".

Также Волков отметил, что многие онлайн-площадки позиционируют себя только как точки продажи, не осуществляя защиту авторов и выставленного на их витринах контента: "Надо стремиться изменить ситуацию, при которой тот, кто первый опубликовал, того и контент. В этом может помочь сеть транзакций по обороту прав и объектов интеллектуальной собственности IPChain и сервисы, которые входят в ее инфраструктуру", - заключил Волков.

Фото: Из личного архива Тобиаса Хайнинга
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В рамках сессии "Решение проблем взаимодействия бизнеса и правообладателей с использованием современных IT-технологий" директор по развитию FONMIX Владимир Заец рассказал о том, как современные инструменты аудиобрендинга и аудиомаркетинга позволяют наладить коммуникацию между держателями авторских прав на музыку и владельцами ресторанов, кафе, торговых центров: "FONMIX - это некий мост, объединяющий правообладателей, пользователей и организации по коллективному управлению правами. Это сервис, который позволяет оформлять любые помещения фоновой музыкой и решать задачи аудиомаркетинга". Он пояснил, что сервис успешно решает проблемы бизнеса, возникающие при музыкальном оформлении помещений: "Что необходимо кафе, ресторанам, торговым центрам? В первую очередь легальный, популярный контент. Без контента озвучивать помещения не представляется возможным. Во-вторых, все коммерческие предприятия обязаны ежемесячно производить отчетность, то есть составлять список всех произведений, которые прозвучали в заведении. Наконец, ни для кого не секрет, что аудиобрендинг - неотъемлемая составляющая успешного позиционирования. С помощью аудиобрендинга успешные компании решают как внешние, так и внутренние маркетинговые задачи", - пояснил Владимир Заец.

Эксперт подчеркнул, что FONMIX помогает работодателям монетизировать контент, контролировать его использование на любых площадках, собирать статистику. При этом музыкой можно управлять из любой точки мира, просто загрузив приложение в телефон. "С точки зрения аудиобрендинга музыкальный фон позволяет не только создавать комфортную атмосферу, но и стимулировать продажи. Многолетние исследования подтверждают, что аудиобрендинг и аудиомаркетинг увеличивают продажи более чем на 15 процентов", - подытожил Владимир Заец.

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