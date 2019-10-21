Австралийская компания Qantas успешно совершила самый протяженный пассажирский рейс из Нью-Йорка в Сидней: Boeing 787-9 Dreamliner преодолел без посадки расстояние более 16 тысяч км. Время в пути - 19 часов 16 минут.

Так далеко и так долго мировая пассажирская авиация без промежуточных посадок еще не летала. Фото: EPA.

Как говорят авиационные эксперты, мировая пассажирская авиация вплотную приблизилась к преодолению "психологического рубежа" - более 20 часов в беспосадочном полете.

На борту находились 50 человек: 40 пассажиров, включая журналистов и сотрудников самой авиакомпании, и 10 членов экипажа. Помимо двух пилотов в экипаж были включены еще четыре "дежурных".

Пассажиров кормили едой-"зажигалкой": креветками, рыбой с острыми приправами... Заставляли делать физзарядку и даже танцевать

Этот рекордный перелет подтвердил по крайней мере два "да". Да, самолет способен находиться в воздухе "без передышки" почти 20 часов. Да, профессиональный экипаж, сменяя друг друга через определенные промежутки времени, в состоянии обеспечить безопасный и комфортный рейс.

А что пассажиры? "Обычных" в этом рекордном было немного. Более того, все летели в бизнес-классе, где кресло легко трансформируется в кровать. Освещение салона, сервис, питание - все специальное, под "воздушный супермарафон". Пассажиры рассказывают: в полете кормили очень вкусной едой-"зажигалкой": креветками, рыбой с острыми приправами... Заставляли делать физзарядку и даже танцевать макарену.

Зачем? На борту развернулось настоящее научное исследование, в котором участвовали и экипаж, и пассажиры: велся непрерывный мониторинг множества параметров, в том числе измерения активности мозга. Эти уникальные данные помогут в дальнейшем для организации регулярных сверхдальних беспосадочных авиарейсов.

Сообщается, что вся "рекордная" информация послужит основой для выработки правил сертификации 20-часовых авиарейсов. Ведь та же Qantas в сотрудничестве с Boeing намерена связать беспосадочными рейсами Сидней и Лондон. Расчетная продолжительность такого перелета составит 20-21 час. И протестировать его компания собирается уже в следующем месяце.

Что еще любопытно? Boeing 787-9 способен преодолевать расстояние между этими городами только со значительно сниженной загрузкой. Потому, как говорят, в самолетах будут лишь кресла премиальных уровней обслуживания. Более того, по некоторым данным, авиакомпания заручилась согласием нескольких своих часто летающих пассажиров, которые будут оценивать состав и качество услуг на борту и вносить свои коррективы.

Qantas ожидает, что спрос будет высокий: все-таки плюсов очень много. Как минимум такой рейс на несколько часов быстрее тех, где нужна дозаправка, никаких дополнительных взлетов и посадок.

Кстати, в прошлом году авиакомпания начала летать по одному из самых протяженных в истории авиации маршрутов: Перт - Лондон длиной 16,680 км. На Boeing 787 Dreamliner рейс длится около 17 часов. Так вот коэффициент заполняемости кресел здесь стабильно держится 92-94 процента. И, как говорят, до сих пор не было ни единой отмены рейса.

Qantas рассчитывает принять решение о запуске маршрутов к концу 2019 года. Если решение будет положительным, то рейсы появятся в 2022 или 2023 году.

Между тем

Ранее самым долгим прямым авиарейсом считался перелет из Нью-Йорка в Сингапур. Общее время в пути составляло 18 часов 50 минут.