Австралийские газеты вышли с одинаковыми передовицами в знак протеста

Газеты Австралии в понедельник вышли в свет с одинаковыми первыми полосами, на которых основная часть текста была закрашена черным цветом и стоял штамп "секретно". Таким образом СМИ объединились в знак протеста против ограничения свободы прессы.

В акции приняли участие обычно конкурирующие между собой газеты The Australian, The Daily Telegraph и The Sydney Morning Herald, передает Газета.ru. Вместе они выступили против законов о национальной безопасности, которые, по словам представителей журналистского сообщества, ограничивают деятельность репортеров.

"Австралия рискует стать самой секретной из демократических стран", - приводит издание слова управляющего директора Австралийской вещательной корпорации Дэвида Андерсона. Многие другие эксперты также указывают на то, что подобные законы формируют "культуру секретности" в стране.

Кроме печатных СМИ к протестам присоединились некоторые телеканалы, радиостанции и онлайн-издания.