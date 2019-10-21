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21.10.2019 16:31
Рубрика: В мире

Австралийские газеты вышли с одинаковыми передовицами в знак протеста

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Газеты Австралии в понедельник вышли в свет с одинаковыми первыми полосами, на которых основная часть текста была закрашена черным цветом и стоял штамп "секретно". Таким образом СМИ объединились в знак протеста против ограничения свободы прессы.

Фото: istock
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В акции приняли участие обычно конкурирующие между собой газеты The Australian, The Daily Telegraph и The Sydney Morning Herald, передает Газета.ru. Вместе они выступили против законов о национальной безопасности, которые, по словам представителей журналистского сообщества, ограничивают деятельность репортеров.

"Австралия рискует стать самой секретной из демократических стран", - приводит издание слова управляющего директора Австралийской вещательной корпорации Дэвида Андерсона. Многие другие эксперты также указывают на то, что подобные законы формируют "культуру секретности" в стране.

Кроме печатных СМИ к протестам присоединились некоторые телеканалы, радиостанции и онлайн-издания.

В мире Океания Австралия Общество СМИ и соцсети
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