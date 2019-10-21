Австралийские газеты вышли с одинаковыми передовицами в знак протеста

Газеты Австралии в понедельник вышли в свет с одинаковыми первыми полосами, на которых основная часть текста была закрашена черным цветом и стоял штамп "секретно". Таким образом СМИ объединились в знак протеста против ограничения свободы прессы.
В акции приняли участие обычно конкурирующие между собой газеты The Australian, The Daily Telegraph и The Sydney Morning Herald, передает Газета.ru. Вместе они выступили против законов о национальной безопасности, которые, по словам представителей журналистского сообщества, ограничивают деятельность репортеров.
"Австралия рискует стать самой секретной из демократических стран", - приводит издание слова управляющего директора Австралийской вещательной корпорации Дэвида Андерсона. Многие другие эксперты также указывают на то, что подобные законы формируют "культуру секретности" в стране.
Кроме печатных СМИ к протестам присоединились некоторые телеканалы, радиостанции и онлайн-издания.
Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj— Michael Miller (@michaelmillerau) 20 октября 2019 г.