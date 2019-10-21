Банк России готовится сильно снизить ключевую ставку

Банк России в эту пятницу, 25 октября, впервые за последние два года может опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых. Словесная подготовка к решительному снижению ставки прошла уже и со стороны ЦБ, и со стороны правительства. Главные факторы, которые могут заставить Банк России быстрее снижать ставку, - низкая инфляция и теперь уже понятные объемы будущих трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Поначалу рынок ожидал, что 25 октября регулятор будет готов снижать ключевую ставку привычным и осторожным шагом - 0,25 процентных пункта. Но глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на прошлой неделе в интервью телеканалу CNBC, что речь может идти "о более решительном" снижении ключевой ставки. В правительстве почти сразу заявили о поддержке таких планов: по словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, снижение ставки "большим шагом" даст дополнительную возможность заимствований и дешевые деньги.

Нынешний уровень инфляции, по мнению Банка России и Минфина, благоприятствует ослаблению денежно-кредитной политики. Цены растут заметно медленней, чем говорится в прогнозе ЦБ (4-4,5% по итогам года, этот прогноз будет изменен на днях). По данным Росстата, уже по итогам сентября годовой прирост цен замедлился до 4%, с учетом недельных данных он опустился еще ниже.

Банк России, вероятно, больше не будет считать инвестиции из ФНБ фактором, ускоряющим инфляцию. Правительство будет тратить деньги из фонда умеренными темпами и по согласованию с ЦБ

Аналитики, опрошенные "Российской газетой", не сомневаются, что ЦБ в пятницу снизит ключевую ставку. Однако они в основном осторожно интерпретируют сигналы Банка России в сторону частоты, а не одномоментного масштаба снижения ставки. В последний раз ЦБ снижал ставку сразу на 0,5 процентных пункта в декабре 2017 года, и это было явным сюрпризом для аналитиков и рынка.

По мнению экономистов "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, ЦБ в эту пятницу опустит ставку до 6,75% годовых. Вероятность того, что ставка будет понижена до 6,5%, есть, но, на их взгляд, это менее вероятный сценарий. Того же мнения придерживается и начальник аналитического управления Банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Исходя из последних комментариев Набиуллиной, снижение ставки в пятницу на 0,5 процентных пункта более вероятно, однако резкие шаги по снижению (на 0,75 или даже на 1 процентный пункт) совершенно точно исключены, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

По мнению Донец и Мелащенко, ЦБ, безусловно, обратит внимание на опережающие темы замедления инфляции. Прогноз по темпам роста потребительских цен в 2019 году регулятор снизит до 3,5-4%, полагают они. С учетом ожидаемого снижения темпов инфляции в первом полугодии 2020 года (по оценкам экономистов "Ренессанс Капитала" - до менее 3,5%) ЦБ также пересмотрит свой прогноз среднего значения инфляции в 2020 году с текущих 4% до тех же 3,5-4%, оставив прогноз на целевом уровне вблизи 4% на конец года.

Важным фактором для снижения ставки может стать и определенность по уровню трат из ФНБ (его ликвидная часть скоро достигнет 7% ВВП, что по закону дает правительству право инвестировать средства сверх этой планки). Банк России опасался, что масштабные траты из фонда могли бы существенно разогнать инфляцию. Но на днях Антон Силуанов фактически заявил, что расходование средств ФНБ не должно повредить успехам Банка России в борьбе с инфляцией. Он назвал сумму трат из фонда - это до триллиона рублей за три года, причем решения по объемам инвестирования на каждый конкретный год будут приниматься совместно с ЦБ. Триллион рублей дополнительных расходов за три года - незначительный с точки зрения инфляции фактор, констатирует Кадулин.

3,5 процента или даже меньше может составить уровень инфляции в первом полугодии 2020 года

После октябрьского до конца года у ЦБ остается еще одно заседание по ставке - 13 декабря. По мнению Донец и Мелащенко, по его итогам можно будет увидеть ставку на уровне 6,5-6,75%. Тренд на смягчение денежно-кредитной политики будет продолжен, так как остается еще большой запас движения к нейтральной ставке (при которой нет ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния на экономику). По мнению Донец и Мелащенко, нейтральной ставкой можно считать 5,5-6,5%, причем не принципиально, какими шагами будет достигнут этот показатель. "ЦБ может продолжить смягчение как в декабре, так и в феврале. На решения будет влиять как динамика инфляции, инфляционных ожиданий и внешних факторов, так и возможное ослабление курса национальной валюты в конце года", - указывают Донец и Мелащенко.

Основное пространство для снижения ключевой ставки Банк России получает из динамики инфляции, добавляет Покатович. С учетом его прогноза, что в конце года темпы роста потребительских цен снизятся до 3,2-3,6%, у регулятора может появиться возможность для еще одного снижения ставки на 0,25 процентных пункта. Таким образом, ключевая ставка в конце 2019 года может оказаться и на уровне 6,25%, допускает Покатович.

Впрочем, еще одно снижение ключевой ставки в декабре будет зависеть не только от инфляции, уточняет аналитик. Важна будет и обстановка на внешних рынках. Поэтому ЦБ сможет понизить ставку на декабрьском заседании только при условии неухудшения ситуации в торговой войне США и Китая и без рисков новых санкций, считает Покатович.