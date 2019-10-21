Биологи впервые описали, как жаба успешно имитирует ядовитую змею

Ученые обнаружили необычный случай мимикрии: гигантская конголезская жаба правдоподобно маскируется под ядовитую габонскую змею и даже имитирует шипение, когда ей угрожают. Таким образом, жаба стала первым известным примером земноводных (амфибий), которая имитирует ядовитую змею, говорится в отчете, опубликованном в Journal of Natural History.

В биологии такая форма мимикрии, при которой безвредный съедобный вид имитирует несъедобный или ядовитый, называется мимикрией Бейтса, или бейтсовской мимикрией.

И вот конголезская жаба, безвредное земноводное, научилась притворяться ядовитой гадюкой, чтобы отгонять многочисленных опасных врагов. Этому способствует форма и окрас тела жабы с характерными для гадюки пятнами и полосками. Но и это еще не все уловки африканской жабы. При малейшей опасности она наклоняет голову, чтобы выглядеть более устрашающе, и издает нечто шипения.

Биологи из Техасского университета (США) 10 лет наблюдали за поведением конголезской жабы (Sclerophrys channingi) - за ее мастерской имитацией габонской гадюки, одной из самых крупных в Африке (Bitis gabonica).

Ученых поразило удивительное сходство этих животных. Цвет и форма тела жабы аналогичны цвету и форме головы гадюки. Ее кожа также похожа на кожу змеи и имеет те же характерные рисунки. А если посмотреть на жабу сверху, то ее треугольная форма тела напоминает морду змеи. Правда, цветовые узоры различаются. "Но для мимикрии не принципиальна идеальная имитация, - говорят биологи, - особенно если враг настолько опасен".

Кроме того, жаба не только визуально имитирует ядовитого врага. Исследователи наблюдали, как жаба издавала звуки, похожие на шипение. Если змея чувствует угрозу, она, занимая оборонительную позицию, предупреждает об атаке шипением. Это звучит так, будто из воздушного шара выходит воздух. Жаба издает примерно такие же звуки и иногда даже принимает позу, похожую на ту, в которую становится гадюка перед нападением.

Сходство конголезской жабы с ядовитой змеей ученые считают прекрасным примером бейтсовской мимикрии. По их словам, жаба - это первое известное земноводное, которое подражает ядовитой змее. "Чтобы подтвердить нашу гипотезу, мы должны доказать, что ей действительно удается обмануть реальных хищников", - говорит о дальнейших планах биолог Эли Гринбаум.