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21.10.2019 13:53
Рубрика: Экономика

Частные инвесторы получили доступ к Системе быстрых платежей

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Московская биржа и Национальная ассоциация участников фондового рынка сообщили о проведении первой транзакции в pull-режиме для пополнения брокерского счета с использованием Системы быстрых платежей, оператором которой является Банк России.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Операторы платежных систем будут сообщать о блокировке счетов

Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую транзакцию с использованием QR-кода, стал БКС Брокер, говорится в официальном сообщении Московской биржи. Для клиентов компании услуга будет доступна в конце октября.

Новая схема (pull-режим) проведения платежей для пополнения счетов клиентов профессиональных участников фондового рынка позволит мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг. Клиент сможет инициировать платеж в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокера или управляющей компании, выбрать источник денежных средств и подтвердить операцию в своем онлайн-банке. Максимальная комиссия за проведение платежей через Систему быстрых платежей на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлена в размере 0,4%.

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