Черногория запустила программу по предоставлению гражданства за инвестиции

Черногория начала прием заявок по программе гражданства за инвестиции. Основное требование программы - инвестировать от 250 тысяч до 450 тысяч евро в одобренный правительством девелоперский проект в развитом регионе страны. Сумма зависит от региона: на юге, в прибрежном районе и Подгорице - дороже, на севере или в центральном регионе - дешевле.

"Помимо инвестиций в недвижимость заявителю необходимо сделать благотворительный взнос в фонд в размере 100 тысяч евро и оплатить государственную пошлину, которая равняется 15 тысячам евро за главного заявителя и 10 тысячам евро за каждого члена семьи. Черногория может быть интересна тем, для кого важно иметь безвизовый доступ в Евросоюз, а также для тех, кто хочет вести бизнес в этой стране и пользоваться преференциями ее налоговой системы", - рассказали "РГ" в агентстве Henley & Partners (одно из трех, через которое можно принять участие в программе).

Черногория пользуется популярностью у отечественных туристов из-за мягкого климата и красивой природы, доступной и качественной инфраструктуры. Особым спросом пользуется приморская зона: Котор, Тиват, Будва и ее окрестности. Кроме того, она бюджетнее других европейских стран. "Черногория - первая в списке на вступление в ЕС, которое, по прогнозам, состоится в 2025 году. Сейчас паспорт Черногории дает возможность безвизового или упрощенного въезда в 122 страны мира, например в Израиль, ОАЭ, Турцию, все страны Шенгенской зоны", - указывают в Tranio. Кроме того, паспорт Черногории дает возможность получения бизнес-визы в США, что недоступно россиянам.

Черногория - одна из любимых нашими соотечественниками стран для покупки зарубежной недвижимости. Сейчас около 30 тысяч объектов недвижимости находится в собственности у россиян и порядка 6000 россиян постоянно проживают в этой стране, отмечает Ольга Ульянова, управляющий директор компании "Дом в Европе".

Первая волна инвестиций россиян в Черногорию пошла в начале 2000-х годов, когда цены на недвижимость здесь были очень низкими по сравнению с другими европейскими странами, например с соседней Хорватией, напоминает Юлия Овчинникова, директор департамента зарубежной недвижимости Savills в России: "За эти годы рынок недвижимости активно развивался, появлялись новые качественные проекты. Сегодня здесь представлен разнообразный продукт - от небольших недорогих квартир до шикарных вилл в современных курортных комплексах. Соответственно, менялся и профиль покупателей - приходили не только те, кто хотел приобрести недорогие объекты в качестве дачи, но и состоятельные инвесторы, знающие толк в качественной недвижимости".

Нижние ценовые пороги входа сейчас не маленькие для текущих цен на этом рынке. Стоимость небольшой двухкомнатной квартиры на побережье составляет около 80-100 тысяч евро. А при вступлении страны в паспортную программу неизбежен рост цен на недвижимость в этом регионе, прогнозирует Ольга Ульянова. Глава компании "Второй дом" Евгений Цикунов высказывает опасения и насчет ценообразования девелоперских проектов для участия в программе, ведь для получения гражданства подойдет не любая приобретенная недвижимость, а только та, что куплена в одобренных для программы жилых комплексах. А она может стоить дороже, чем аналогичная.

Нижние ценовые пороги входа - от 450 тысяч евро на побережье и от 250 тысяч евро на севере страны

Тем не менее многие хотят получить гражданство, чтобы жить и работать в Европе. Однако, получив гражданство, вы сможете находиться вне Черногории только 90 дней в полугодие без возможности получить работу, указывает Алина Гафурова, руководитель Единого визового центра: "Это не лучшие перспективы, учитывая, что подобные программы привлекают инвесторов только из-за гражданства. Сейчас наиболее интересные - европейское, американское, канадское, английское". Кроме того, гражданство Черногории не дает права на безвизовый въезд в Великобританию.

Из других ограничений программы: 2000 квот и срок действия в течение трех лет. "Важное отличие от других программ - для инвестиций пока одобрен только 1 проект на севере страны, в регионе Колашин. В ближайшие 3-4 месяца должно быть одобрено еще 5-10 проектов, инвестиции в которые позволят получить гражданство. Программы же других стран позволяют инвестировать практически в любую недвижимость - как первичную, так и вторичную", - говорит Юлия Овчинникова.

По мнению экспертов, стоит дождаться, пока все параметры программы будут четко сформулированы и анонсированы все одобренные проекты. Пока нет деталей, как именно она будет работать и что инвесторы смогут приобретать за свои деньги - какую именно недвижимость, будет ли это, например, квартира или дом в единоличную собственность или какой-то формат совместного владения.

По мнению Евгения Цикунова, Черногория составит конкуренцию таким странам, как Греция, Испания, Португалия, где через покупку недвижимости в бюджете 250-500 тысяч можно получить вид на жительство этой страны и в дальнейшем продлевать его неограниченное количество раз.

Сейчас у россиян наиболее востребованными с точки зрения паспортных программ являются Кипр и Мальта. "Стабильный спрос россиян на паспортные программы Мальты и Кипра объясняется относительно доступным порогом входа, высокой доходностью и широкими возможностями владельцев европейских паспортов: можно жить, получить образование и работу в еврозоне. Очевидным преимуществом является также то, что гражданство Мальты дает возможность безвизового въезда в 182 страны, а Кипра - в 173 страны", - уточняет директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева.